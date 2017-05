Şenol Güneş: "Beşiktaş Fenerbahçe'yi ezdi"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş , "1-1 skor. Bu maçın hakkı olmayan bir skordu. Hem bize hem rakibe yaramayan skordu. Bütün oyuncularımız hem karakterlerini hemde yeteneklerini ortaya koydular. Kazanmayı hak ettik hatta farklı kazanmayı hak ettiler. Futbolda şans faktörünü bu kadar becerinin olduğu yerde onu kullanmazsanız böyle oldu. 9 kişi kaldığında rakip adına oyunun bittiğini kabul eti oyuncularımız ama yapacak tek şeyi uzun topta karambolde onlar yapmadı biz yaptık golü. Kalecimiz, stoperimiz yanlış yaptı. Yenecek bir gol değildi. Rakibin 1 pozisyonu var. Emenike'nin pozisyonu dışında bir pozisyonları yok. Bütün doğrular bazen çöpe atılabiliyor. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Biz denk bile oynasak kaybedebiliriz. Kötü goller yiyoruz bazen. Bugün için oyunculara söyleyecek bir şey yok. Futbol muhakemesine sığmayan şeyler oldu. Rakipten çok Başakşehir'e yarayan bir skordu. Volkan'da dedi, çelme takmaya geldikleri için başarılı oldular" diye konuştu."Biz sahaya çıkıp top oynuyoruz" diyen Güneş, "Kazanmak istiyorduk skor ne olursa olsun. Başakşehir maçı sonrası Fenerbahçe'ye gittiğimizde 2 puan da gerideydik. Orada berabere kalmıştık. İki puan öndeyiz şimdi. İki puan gerideyken şampiyonluğa layık görenler iki puan öndeyken şanslı görmüyorlar. Diğer maçlara bakmıyorum bile. 4 zorlu maçımız var hem bizim hem rakiplerimizin. Sonuçta ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Her rakibi yenecek gücümüz olduğunu görüyoruz. Son düzlüklere geçiyoruz. Başakşehir'e yenilmemiz, Fenerbahçe ile berabere kalmamız puan farkını azalttı ama geride de değiliz, öndeyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz puan kayıpları ne olursa olsun" açıklamalarında bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "14 etkili pozisyon yaparken, rakibe de pozisyon vermeyen bir takımız. Bugün biz gittiğimizde ataklarımızı kullanamadık. Bunlara devam edeceğiz. Becerimizi daha iyi kullanmamız gerek. Yediğimiz golde tedbir almamız gereken bir durum yok. Öyle gol yiyeceksek her maçta 100 gol olur. Tedbir olacak bir şey değil. Son dakikada defanslarına basın diye de söyledim. Zaten oyun kuramıyorlardı. Hep kafa toplarını alan oyuncularımız Marcelo kafa vuramadı ve Fabri yanlış çıktı. Olacak bir gol değil. Demek ki ki kader öyle yazmış. Bursa maçına bakacağız. Vazgeçen bir takım değil 2 puan kaybeden bir takım olarak bakacağız. Şampiyonluğu da böyle istiyoruz. Bugün hakem şanssızlığı da haksızlık olsa da dahil 2 puan kaybetmememiz gereken bir maçtı" dedi.Talisca ile Volkan arasında yaşanan tartışma ile ilgili deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu:"Volkan'ın bana söylediği kelimeleri söylemiyorum kötü kelimeler bunlar. Tehdit vari söylüyor. Maç bitti gitti. Söylememesi gerekiyor. Duyulsa suç unsuru olur. Talisca'nın hareketini gösteriyor o da Talisca böyle yapıyor diyor. Vokan'ın tehditlerini görüyor musunuz diyorum hakeme, onlar görmüyor. Yüz defa atılmalıydı bence. Bu ülkede sıkıntı şu; ortada huzursuzluk istemiyoruz. Alttan alıyoruz ancak benim kupa maçında Kjaer ile ne işim var. Ceza aldım ancak saldırı yapanlar ceza almıyor. Vuranlar da ceza almıyor, prim veriliyor. Volkan'a 10 maç ceza verilmeliydi. Bana söylediği yani bizim oyuncuyu kastederek söylediği 10 maç ceza alır. Şu maçın önüne bu olay geçiyorsa diyecek bir şey yok. Bu güzel günde bu algı devam edecek. İlk başta Babel'in pozisyonu penaltı bence. Adam iki kırmızı kart vermiş. Hakem kafası karışık olduğunda çok hata yapıyor ama bizim en iyi hakemlerimizden biri aslında. Futbol adına Beşiktaş Fenerbahçe 'yi ezdi ama becerimizi kullanamamakla 2 puan kaybettik. Bugün kaybettik ama haftaya daha iyi olacağız."