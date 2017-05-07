TFF 1. Lig'de 11 golü maç!

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdman Yurdu ile Göztepe arasında müthiş bir maç oynandı.

Göztepe'nin 4-0 öne geçtiği maçta Mersin İY daha sonra durumu 4-4'e getirdi. Devamında Göztepe yeniden 6-4 öne geçti. Mersin'in uzatmada durumu 6-5'e getiren golü puan için yetmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'nci dakikada Umut Mitrovic'in eline çarparak önüne düşen topu yakın mesafeden boş kaleye gönderdi. 0-1.

36. dakikada sağdan Umut'un kafa ile indirdiği topu Tayfur cezaalanına ortaladı, Segbefia'nın kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

39. dakikada Mitrovic'in kaptırdığı topla Mersin İdmanyurdu kalesi önüne kadar sokulan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada Tayfur'a kazandırdı, Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3.

42. dakikada soldan Umut'un kaçırdığı topla ceza alanına giren Halil'in pasında Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

52. dakikada sağdan Tita'nın cezaalanına ortasında Abdulkadir'in kafa şutunda top ağları havalandırdı: 1-4.

64 .dakikada ceza alanına sokulan Tita yanındaki Tolga ile yaptığı paşlama sonrası yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-4.

67. dakikada Enes'in soldan cezalanının ortasına Abdulkadır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

72 .dakikada Mersin İdmanyurdu'nun kazandığı serbest vuruşu Abdulkadir kullandı vuruşunda top filelere buluştu: 4-4.

78.dakikada Halil'in kullandığı serbest atışta kale önünde topa yükselen Umut'un kafa şutunda ağlara gitti :4-5.

82, dakika Halil'in pasında cezalanını içinde topla buluşan Emre, kaleci Yusun Emre'nin üzerinden filelere gönderdi: 4-6.

90. dakikada Tita'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay'ın parmaklarının arasında top filelerle buluştu: 5-6.