TFF 1. Lig'de 11 golü maç!

Giriş Tarihi: 7.5.2017 17:59 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 18:33
TFF 1. Lig'de 11 golü maç!

TFF 1. Lig'de Mersin İdman Yurdu ve Göztepe 11 gollü bir maça ev sahipliği yaptı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Mersin İdman Yurdu ile Göztepe arasında müthiş bir maç oynandı.

Göztepe'nin 4-0 öne geçtiği maçta Mersin İY daha sonra durumu 4-4'e getirdi. Devamında Göztepe yeniden 6-4 öne geçti. Mersin'in uzatmada durumu 6-5'e getiren golü puan için yetmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'nci dakikada Umut Mitrovic'in eline çarparak önüne düşen topu yakın mesafeden boş kaleye gönderdi. 0-1.

36. dakikada sağdan Umut'un kafa ile indirdiği topu Tayfur cezaalanına ortaladı, Segbefia'nın kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2.

39. dakikada Mitrovic'in kaptırdığı topla Mersin İdmanyurdu kalesi önüne kadar sokulan Halil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı sırada Tayfur'a kazandırdı, Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3.

42. dakikada soldan Umut'un kaçırdığı topla ceza alanına giren Halil'in pasında Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

52. dakikada sağdan Tita'nın cezaalanına ortasında Abdulkadir'in kafa şutunda top ağları havalandırdı: 1-4.

64 .dakikada ceza alanına sokulan Tita yanındaki Tolga ile yaptığı paşlama sonrası yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi: 2-4.

67. dakikada Enes'in soldan cezalanının ortasına Abdulkadır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-4.

72 .dakikada Mersin İdmanyurdu'nun kazandığı serbest vuruşu Abdulkadir kullandı vuruşunda top filelere buluştu: 4-4.

78.dakikada Halil'in kullandığı serbest atışta kale önünde topa yükselen Umut'un kafa şutunda ağlara gitti :4-5.

82, dakika Halil'in pasında cezalanını içinde topla buluşan Emre, kaleci Yusun Emre'nin üzerinden filelere gönderdi: 4-6.

90. dakikada Tita'nın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Günay'ın parmaklarının arasında top filelerle buluştu: 5-6.

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TFF 1. Lig'de 11 golü maç!
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