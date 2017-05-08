Akhisar'dan gol yağmuru: 6-0

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti.



İLK YARI

24. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Özer Hurmacı topa kafayı vurdu. Kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında, Ghilas'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.

43. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada, ceza alanında topla buluşan Özer Hurmacı, güzel hareketlerle kaleci Victor'u da geçtikten sonra sol çaprazdan topu Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direk ve Wallace Reis'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısını Akhisar Belediyespor, 1-0 üstün tamamladı.



İKİNCİ YARI

58. dakikada Akhisar Belediyespor, farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

61. dakikada Vaz Te'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi, bir süre ilerledikten sonra sert vuruşla takımının 3. golünü kaydetti: 3-0

72. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vaz Te'nin bekletmeden attığı şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

82. dakikada ceza sahasında Soner Aydoğdu'nun yerde kaldığı pozisyonda Akhisar Belediyespor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı 5'e çıkardı: 5-0

87. dakikada Onur Ayık'ın sol çaprazdan pasında topla buluşan Larsson, gelişine vurarak topu bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0

Müsabakayı Akhisar Belediyespor, 6-0 kazandı.







Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram (Dk. 82 Kadir Keleş), Vaz Te, Soner Aydoğdu, Custodio, Olcan Adın (Dk. 80 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Cikalleshi (Dk. 76 Larsson)

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Wallace Reis, Musa Nizam (Dk. 28 Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Angan (Dk. 56 Orkan Çınar), Khaly Tiam, Marcinho, Ben-Hatira (Dk. 68 Abdulkadir Kayalı), İlhan Parlak, Ghilas

Goller: Dk. 43 Wallace Reis (Kendi kalesine), Dk. 58 ve 61 Cikalleshi, Dk. 72 ve 82 (Penaltıdan) Vaz Te, Dk. 87 Larsson (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Khaly Tiam, Dk. 87 Elyasa Süme (Gaziantepspor)