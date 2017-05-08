Arena'da inanılmaz derbi! Beşiktaş uzatmalarda yıkıldı...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Zirveyi oldukça yakından ilgilendiren maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.. Siyah beyazlı takımın golü 45+1. dakikada Aboubakar'dan geldi. Fenerbahçe ise 90+4. dakikada Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle beraberliği buldu.

Fenerbahçe'de Skrtel ve Josef de Souza iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş 65, Fenerbahçe ise 57 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Talisca'nın ara pasında topla buluşan Oğuzhan çizgiye kadar giderek topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aboubakar'la buluşturdu. Kamerunlu futbolcunun uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.

30. dakikada Adriano'nun uzun pasında Talisca topa voleyle vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. Portekizli oyuncu, aynı dakika içinde İsmail Köybaşı'dan şık bir şekilde sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ancak son vuruşunda, top kaleyi tutmadı.

34. dakikada kullanılan korner atışında, Kjaer kafayla topa vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

42. dakikada Atınç Nukan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca, rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Tolgay Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Quaresma'nın sağdan içeri gönderdiği topa Aboubakar altıpasta dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

52. dakikada Babel'in soldan içeri çevirdiği topa Aboubakar altıpasta topuğuyla dokundu ancak yavaş giden topu kaleci Volkan Demirel rahatlıkla kontrol etti.

66. dakikada Babel yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Quaresma'nın uzak mesafeden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

75. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Quaresma, rakibinden sıyrılarak çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

79. dakikada Quaresma'nın ortasında Cenk Tosun kafayla meşin yuvarlağa vurdu. Kaleci Volkan Demirel topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

80. dakikada Emenike savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, kaleci Fabricio gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kjaer'in Beşiktaş ceza sahasına gönderdiği uzun topta Marcelo, ters bir kafa vuruşuyla ileri çıkan kaleci Fabricio'nun üzerinden meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç Nukan, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 76 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 89 Gökhan İnler), Babel, Aboubakar (Dk. 72 Cenk Tosun)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Salih Uçan), De Souza, Neustaedter (Dk. 46 Ozan Tufan), Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie (Dk. 74 Emenike)

Goller: Dk. 45+1 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 90+4 Marcelo (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 88 Skrtel, Dk. 90+2 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Volkan Demirel, Dk. 61 Salih Uçan, Dk. 90 Emenike (Fenerbahçe), Dk. 65 Tolgay Arslan (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Beşiktaş debisinde sürpriz bir kararla sağ bekte Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Advocaat, Şener Özbayraklı ve Gregory van der Wiel'in yokluğunda sağ bekte Hasan Ali'ye şans verdi. Ozan Tufan'ı bu bölgede oynatması beklenen Hollandalı teknik adam, asıl mevkisi defansın solu olan Hasan Ali'yi sağ bekte görevlendirdi. Hasan Ali'den boşalan sol bekte ise İsmail Köybaşı forma giydi.

Hasan Ali Kaldırım daha önce de Fenerbahçe formasıyla sağ bekte görev almıştı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı karşısında Hasan Ali, Gökhan Gönül'ün sakatlığı, Şener'in ise cezası nedeniyle bu bölgede oynamıştı.

DERBİ KRALI FENERBAHÇE

Advocaat'tan 4 değişiklik

Advocaat, geçen hafta 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan Fabiano Ribeiro ve Şener Özbayraklı sakatlıkları, Mehmet Topal sarı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmazken, Aatıf Chahechoue yedek kulübesinde yer aldı.

Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine sarı kart cezaları sona eren Volkan Demirel ve Robin van Persie'nin yanı sıra İsmail Köybaşı ile sakatlığı geçen Simon Kjaer'e şans tanıdı.

İsmail Köybaşı ilk kez

Fenerbahçe'ye sezon başı Beşiktaş'tan transfer olan İsmail Köybaşı, eski takımına karşı ilk defa forma giydi.

Bu sezon ligde ve kupada yapılan iki maçta da oynamayan İsmail, geçen sezon şampiyonluk turu attığı Vodafone Arena'ya bu sefer rakip olarak geldi.

Geçen sezon Dolmabahçe'de 15 Mayıs 2016'da oynanan Osmanlıspor maçında Beşiktaş forması giyen İsmail, yaklaşık 1 yıl sonra Vodafone Arena'da sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de önemli eksikler

Derbi maçta Fenerbahçe'de sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı dikkati çekti.

Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sezonun 8. sarı kartını gören Mehmet Topal, derbide cezası nedeniyle oynayamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Van der Wiel ile sezonu kapatan Jose Fernandao ve kaleci Fabiano Ribeiro da derbide forma giyemedi.

Sow formayı kaptırmadı

Fenerbahçe'ye geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren gollere imza atan Sow, bu performansının ödülünü derbide de forma giyerek aldı.

Sarı kart cezası sona eren Van Persie'nin ilk 11'e dönmesiyle Sow, sol kanatta kendine şans buldu. Advocaat, 6 haftadır Süper Lig'de ilk 11'de oynattığı Aatıf Chahechoue'yu yedek kulübesine çekti ve yerine Sow'u oynattı.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal'ın yerine ise ön liberoda Roman Neustaedter sahaya çıktı. Genellikle bu sezon stoperde oynayan Neustaedter, Mehmet'in yokluğunda savunmanın önündeki görevi üstlendi.

Kjaer döndü

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Simon Kjaer, ilk 11'deki yerine döndü.

Danimarkalı stoper, 26 Nisan'da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'le oynanan ilk karşılaşmada sakatlanmıştı. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında oynayamayan 28 yaşındaki futbolcu, son 3 gündür antrenmanlara çıkarak derbiye yetişti.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde 2 haftadır sakatlığı bulunan Volkan Şen de iyileşerek takıma döndü. Volkan, yedek kulübesinde forma şansı bekledi.

Fenerbahçe taraftarı, Vodafone Arena'da

Fenerbahçeli taraftarlar, Vodafone Arena'da kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Ülker Stadı'nın önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, öğle saatlerinde yaklaşık 30 belediye otobüsüyle Vodafone Arena'ya olaysız bir şekilde geldi.

Tribündeki yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli taraftar, karşılaşmadan önce takımlarına destek oldu.

Aziz Yıldırım'ın 100. derbisi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 1998'de başkanlığa başlayan Aziz Yıldırım döneminde resmi maçlarda 100. derbisini Beşiktaş karşısında oynadı.

Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, oynadığı 99 derbinin 46'sını kazanırken, 22 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ocak ayında aldığı cezanın devam etmesi nedeniyle derbiyi stattan izleyemedi.