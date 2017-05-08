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Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmayı reddettiler...
Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmayı reddettiler...
Giriş Tarihi: 8.5.2017
10:55
Güncelleme Tarihi: 8.5.2017
11:00
Galatasaray'ın 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisi kulüpte taşları yerinden oynattı. (Fanatik)
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Galatasaray'da kriz! İdmana çıkmayı reddettiler...
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