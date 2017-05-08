Hamzaoğlu’ndan gençlere yakın takip

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 17:52
Hamzaoğlu’ndan gençlere yakın takip

Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör ve yardımcıları, Osmanlıspor U21 takımının, Kardemir Karabükspor U21 takımını 1-0 yendiği maçı izledi.

U21 Ligi 30. hafta karşılaşmasında Karabük Eskipazar Sahası'nda Kardemir Karabükspor'la karşılaşan U21 takımı, rakibini Ahmet Sun'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

Mor-sarılı gençler, aldıkları bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken lig sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan gençlerin maçını, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Teknik Direktör , yardımcı antrenörler Fuat Nihat Buruk ve İsa Turan da takip etti. Hamzaoğlu, takım hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi aldıktan sonra oyuncuları galibiyetlerinden dolayı kutladı.

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Hamzaoğlu’ndan gençlere yakın takip
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