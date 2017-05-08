Karabük'ten tek kurşun: 1-0

Kırmızı-mavili ekip 5 hafta aradan sonra galibiyetle tanışırken, puanını ise 39'a yükseltti.9. dakikada Kardemir Karabükspor'da Latovlevici, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı. Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

16. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Bliznichenko ceza sahasına ortaladı. Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas köşeye giden topu kornere çeldi.

45. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Bifouma kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

61. dakikada Lazarevic'in sol çaprazdan kaleye çektiği şutunda top üstten auta gitti.63. dakikada Lazarevic, Vrsajevic'in ceza alanı sol çaprazında yaptığı müdahale sonrasında yerde kalması sonucu hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.64. dakikada penaltı için topun başına geçen Seleznyov, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Karcemarskas'ın solundan topu filelerle buluşturdu. 1-079. dakikada Yatabare, açısı dar olmasına rağmen ceza alanı sol çaprazından sağ ayağıyla çektiği şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.83. dakikada Bifouma ceza alanı içine girdikten sonra rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yaptığı vuruşunda top yandan auta gitti.: Dr. Necmettin Şeyhoğlu: Suat Arslanboğa xx,Serkan Gençerler xx,Aleks Taşçıoğlu xx: Ahmet Şahin xxx, Dany xx, Barış xxx,Latovlevici xxx, Paul Papp xxx, Skulason xx, Tanase xxx (Gaman dk. 80 xx), Ceyhun xx, Biliznichenko xx (Lazarevic dk. 59 xxx), Ermin Zec xx, Seleznov xx (Yatabare dk. 75 xx): Ercüment, Fatih Atik,İlhan, Serdar: Zoran Barisic: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Prochazka xx, Numan Çürüksu xx, Pinto xx, Umar xx, Ndiaye xx, Mehmet Güven xx (Muhammed Bayır dk. 88 ?), Bifouma xx, Regattin xx (Rusescu dk. 75 x), Webo xx: Hakan Arıkan, Koray Altınay, Sinan Kurt, Erdal Kılıçaslan, Adam Maher: Hamza Hamzaoğlu: Seleznov (dk. 64 pen.): Ceyhun, Dany, Papp, Skulason (Karabükspor), Bifouma, Rusescu (Osmanlıspor)