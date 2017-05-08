Ümit Özat: Beşiktaşlı oyuncular maç mı sattı?

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, ligin 31. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Gençlerbirliği'nin hedefine ulaştığını söyleyen Ümit Özat, "Başakşehir'in bizi yenmesi anormal değil, Beşiktaş'ı 3'lük ettiler" dedi.



"3-5 KENDİNİ BİLMEZE GÖRE BAŞARISIZIZ"



3-5 tane kendini bilmeze göre takım başarısız ama gerçeği bilenlere göre takımın nereden nereye geldiği belli. Bu takımdan 7 tane oyuncu gitmiş. İrfan Can gitmiş, Ahmet Çalık gitmiş, Stancu gitmiş, Landel gitmiş, El Kabir gitmiş, Djalma gitmiş, Hleb gitmiş toplam 7 oyuncu gitmiş. Devre arası bu kulüp transferlerden 25 milyon TL kazanmış, bugün de kendisinden 1.5-2 kat bütçeli kulüplerin önünde 40 puanla son 10 yılın en iyi puantajını yaşıyor kulüp olarak.