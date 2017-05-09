"Artık şampiyonluğa daha çok inanıyoruz"

Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 4 hafta kala lider Beşiktaş ile aralarında 2 puan fark kaldığını ve şampiyonluk yolunda önemli bir konuma geldiklerini belirtti.

Şampiyonluk yarışının son haftaya kadar süreceğine inandığını vurgulayan Saral, "Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe karşısında son dakikada puan kaybetmesi bizi tabii ki mutlu etti. Puan farkını tek maça düşürdük. Derbiler hep böyledir, ne olacağı hiç belli olmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında da son dakikada gol attı. Tabii ki Beşiktaş'ın puan kaybı yönünde bir beklentimiz vardı. Bu son dakikada da olsa gerçekleşti. Bizim için çok güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINI BEKLİYORUZ"

Turuncu-lacivertli takımın asbaşkanı, Süper Lig'de bu sezon büyük bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizerek, "Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bu sezon tarihimizin en başarılı yılını geçiriyoruz. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. İkisinde de iddialıyız. Ligde artık Beşiktaş'ın puan kaybını bekliyoruz. Dört maçımızı kazanarak, Beşiktaş'ın bir maçta takılmasını bekleyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Siyah-beyazlı takıma karşı ikili averajda da önde olduklarını hatırlatan Mustafa Saral, "Bu da bizim için önemli bir avantaj. Puan eşitliği halinde de rakibimizin önüne geçeceğiz. Umarım bu tarihi sezonu kupa ya da kupalarla tamamlayarak taçlandırırız. Hocamız ve futbolcularımız buna inanıyor. Biz de onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"NAPOLEONİ BÖYLE MAÇLARI SEVİYOR"

Antalyaspor ile çok zor bir mücadele oynadıklarını ve bitime 1 dakika kala kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Saral, "Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapıyor. Rıza hoca ile birlikte de çok iyi bir çıkış yakaladılar. Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. Takımımızın bitiş düdüğü çalana kadar kazanacağına inanıyorduk. Son dakikada da olsa kazanmayı başardık. Bu galibiyet zirve yarışı açısından büyük önem taşıyacak." yorumunu yaptı.

Asbaşkan Saral, deplasmanda oynadıkları maçta 3 puanı getiren golü atan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin takımın önemli parçalarında biri olduğunu kaydetti.

"Napoleoni böyle maçları seviyor." diyen Mustafa Saral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadromuz geniş olduğu için her oyuncumuz her zaman oynayamıyor ama kadromuzda birbirinden yetenekli isimler var. Napoleoni belki bu sezon az maçta forma giydi ama önemli goller attı. Az forma giymesinde, uzun süren sakatlığının da etkisi vardı. Abdullah hocamız da biz de Napoleoni'ye çok güveniyoruz. Bu nedenle de zaten sözleşmesini 1+1 yıl daha uzatmıştık. Napoleoni, inşallah 2019'a kadar bizimle olacak."