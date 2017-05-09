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Dortmund'da forma giyen Emre Mor'a teknik direktör yardımcısı saldırdı
Dortmund'da forma giyen Emre Mor'a teknik direktör yardımcısı saldırdı
Giriş Tarihi: 9.5.2017
00:12
Güncelleme Tarihi: 9.5.2017
02:39
Borussia Dortmund'da forma giyen milli yıldızımız Emre Mor'a teknik direktör yardımcısı saldırdı.
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Dortmund'da forma giyen Emre Mor'a teknik direktör yardımcısı saldırdı
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