Fabri o pozisyon için ilk kez konuştu

Beşiktaş'ta herkes F.Bahçe derbisinde kaybedilen iki puana yanarken, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un "görmediği" pozisyonlar ise siyah-beyazlılarda gündemin ilk sırasına oturdu. Bunlardan en önemlisi elbette, uzatma dakikalarda yaşanan pozisyondu. F.Bahçe defansının ceza sahasına ortaladığı topa Beşiktaş savunması ile birlikte kaleci Fabricio da yükseliyor. Bir anda Marcelo'nun kafasına çarpan top filelere gidiyor ve skor 1-1 oluyor... Herkes olayın şokunu yaşarken, hakem Fırat Aydınus ise hiçbir şey olmamış gibi orta noktayı gösteriyor ve golü geçerli sayıyor.