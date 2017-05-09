Fatih Vatanspor yenilgisiz şampiyon oldu

Altı hafta süren mücadeleler sonucunda play-off grubunu ilk sırada bitiren Fatih Vatanspor şampiyon olurken, play-off turunu ikinci sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler ile birlikte 2017-2018 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kadınlar 2.Ligi'nde gruplarını son iki sırada bitiren Konya İdmanyurdu , Eskişehirspor, Ağrı Birlikspor ve Gazikentspor takımları ise play-out grubunda mücadele etti. Bu gruptaki maçlar sonunda son iki sırada yer alan Eskişehirspor ve Ağrı Birlikspor, Kadınlar 2. Ligi'ne veda etti.

"BU ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖZVERİDE BULUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Fatih Vatan Spor Kadın Futbol takımı zor şartlara rağmen ve yenilgisiz elde ettiği şampiyonluğu tatmanın sevinci içerisinde.

TFF 2. Lig Türkiye şampiyonu olarak 1. Lige 18 maç sonunda namağlup olarak olarak çıkan kulübün Başkanı Suat Özcan, "Artık Fatih ilçesinin TFF 1. Ligi'nde bir takımı var" diyerek başladığı sözlerine şöyle devam ediyor:

"Geçen sezonda 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık. Fatih'in kızları kızları bu yıl da 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Bu şampiyonluk için özveride bulunan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı, teknik heyeti ve sporcularımı tebrik ederim büyük bir başarıya imza atan ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkürler."