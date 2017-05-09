Futbolcuyu duşta unutup maça çıktılar!

Yöneticiler, Gümüşhanespor'la oynadıkları rövanşa komşu il Trabzon'dan hakem atayan MHK'nin karşılaşmaya gölge düşürdüğünü iddia ederken teknik direktör Suat Kaya, "Göz göre göre kurban edildik" dedi. Hakem Abdullah Yılmaz'ın 6 dakikalık uzatma süresini 11 dakika oynattığını iddia eden Suat Kaya, şöyle devam etti:



"90+3. dakikada Gökhan'ın golüyle 3-2 öne geçtik. Bu skor bize tur atlatacaktı ama Gümüşhane 90+9'da gol attı, üstüne de 2 dakika daha oynandı. 6 dakikalık uzatma nasıl 11 dakikaya çıkar anlamadım. Gökhan'ın golünden sonra sevincimiz 40 saniye bile sürmedi. Hemen maç başladı ve oyun durmadı. Adeta Gümüşhanea gol atsın diye beklendi."



Profesyonel Şube Sorumlusu Ufuk Anık da MHK'ye ve hakemlere ateş püskürdü. Trabzon Bölgesi hakemlerinin maçı katlettiğini iddia eden Anık, şunları söyledi:



"Gümüşhane, Trabzon'a komşu il. Böylesine kritik bir maça bu hakemleri atayan Merkez Hakem Komitesi'ni ve Futbol Federasyonu'nu kınıyorum. İzmir'deki müsabakaya Manisalı bir hakem atansa uygun olur mu? Siyasetle, çeşitli dalaverelerle başımıza gelenler karşısında sözün bittiği yerdeyiz. Bir senenin emeğini çalanlara yazıklar olsun. Resmen kurban edildik."



Öte yandan Gümüşhane deplasmanında takımı yalnız bırakmayan Menemen Belediye Başkanı ve Kulüp Fahri Başkanı Tahir Şahin'in de Hakem Abdullah Yılmaz'a maçtan sonra sert tepki gösterdiği öğrenildi. Şahin'in hakeme, "Vicdanın rahat mı? Bu akşam nasıl uyuyacaksın? diye bağırdığı öne sürüldü.



MURAT DUŞTA UNUTULDU



Menemen Belediyespor'un Gümüşhanespor deplasmanında 90+3. dakikada 3-2 öne geçip tur kapısını aralamışken 90+6. dakikada yediği golle elendiği rövanş maçında duşta unutulma olayı da yaşandı. Ev sahibi takımın 90+6'ncı dakikada attığı 3'üncü golden sonra sevinçten çılgına dönen Gümüşhanesporlu taraftarlar sahaya girerken, hakem Abdullah Yılmaz'ın bitiş düdüğünü çaldığını zanneden Menemen Belediyesporlu futbolcular, biraz da güvenlik endişesi ile soyunma odasına gitti. Ancak hakem Yılmaz, müsabakanın bitmesine 2 dakika daha olduğunu belirterek, saha komiserleri vasıtası ile sarı lacivertlileri sahaya davet etti. Hakemin çağrısı üzerine soyunma odasından sahaya dönen Menemen Belediyespor'da futbolculardan Murat Erdemir ise duşta unutuldu. Apar topar duşa giren futbolcuyu almadan maça başlayan sarı-lacivertli takım, Yasin de 44. dakikada kırmızı kart gördüğü için son 2 dakikayı 9 kişi ile oynadı.