'da kadrodaki tüm futbolculara para cezası

Giriş Tarihi: 9.5.2017 20:03 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 20:05
Galatasaray'da kadrodaki tüm futbolculara para cezası

yönetimi, kadrodaki tüm futbolculara para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıntılar geliyor...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da kadrodaki tüm futbolculara para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz