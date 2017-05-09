Hollanda resmen açıkladı: Yeni hoca Advocaat!

Hollanda Futbol Federasyonu düzenlediği basın toplantısında, Dick Advocaat'ın yeni teknik direktör olduğunu duyurdu. Advocaat'ın yardımcılığını ise Ruud Gullit yapacak.

Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını ve bir daha kulüp çalıştırmayacağını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takım Teknik Direktörlüğü resmi olarak açıklandı.

Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans Van Breukelen'in yaptığı basın toplantısında Advocaat'ın görevini resmen açıkladı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılığını Ruud Gullit yapacak. Hollanda'nın eski efsane kalecilerinden Breukelen, Advocaat'ın görevinin ilk etapta Kasım 2017'ye kadar olacağını duyurdu.

Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers ve Zenit'in yanı sıra Rusya ile Hollanda milli takımlarını çalıştıran Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yaptı.

69 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye gitmeden önce ise 3 aylığına, Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenmişti.