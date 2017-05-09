Şampiyonluğu mu kaybettik? Bu ne hal!

Fenerbahçe derbisinden bir puanla ayrılarak, şampiyonluk yarışında yakaladığı büyük avantajı kaybeden Beşiktaş'ta futbolcular son saniyelerde yedikleri golle adeta yıkım yaşadı. Golün hemen ardından çalan bitiş düdüğüyle sahada yere çöken siyah-beyazlılar, büyük bir şok yaşarken, karşılaşma sonrası da Beşiktaş soyunma odasında matem havası vardı. Soyunma odasına girdiğinde oyuncularının başlarının yerde olduğunu gören ve duygusal bir boşluğa düştüklerini fark eden teknik direktör Şenol Güneş hemen müdahale etti. Bütün takımı etrafına toplayıp sözlerine, "Kaldırın başınızı. İki puan yitirdik, şampiyonluğu kaybetmedik" diyen tecrübeli çalıştırıcının, "Futbolda bu tür şanssızlıklar var. Siz elinizden geleni yaptınız. Farklı kazanabileceğimiz bir maçtı. Ne olursa olsun pes etmek yok. Her şey bitmiş gibi davranmayın. Bu ortam bize zarar verir. Hala lideriz. Önümüzde 4 kritik sınav daha var. Kalan maçlarımızı kazanıp şampiyon biz olacağız. Ben başka türlüsünü düşünmüyorum. Üçüncü yıldızı bu sezon formamıza takacağız" dediği kaydedildi.