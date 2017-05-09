U17 Milli Takımı çeyrek finalde!

U17 Milli Futbol Takımı, 2017 U17 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri, A Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki Rujevica Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımın gollerini 5. dakikada Malik Karaahmet ve 74. dakikada Atalay Babacan kaydederken, İtalya'nın golünü 15. dakikada Pellegri attı.

Millilerimiz, çeyrek finalde B Grubu ikincisi ile 12 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Milli takımın kritik maçını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de izleyerek destek ve moral verdi.