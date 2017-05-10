"Adana'da tur atmak istiyoruz"

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 33'üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ilk olarak düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular istasyon çalışması, açma-germe hareketleri ve taktik idman yaptı. Kırmızı beyazlı ekip tam kadro çalışırken hafif ağrıları bulunan Gökhan Süzen takımdan ayrı düz koşu yaptı.



"ADANA'DA TUR ATMAK İSTİYORUZ"



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Adım adım planlamıştık. Hep söyledik. Kazandıkça önümüze bakacağız. İyi oynadıkça, bir şeyleri geliştirdikçe daha mutlu ve keyifli önümüze bakacağız. Takımımız son 3 haftada 3 galibiyet aldı. Bu maçların tamamı 8 günde oynandı. Oyuncuların isteklerinden, arzularından hedeflerine doğru düşündüklerinden çok memnunum. İnşallah önümüzde 2 tane maçımız kaldı. Şimdi önemli olan önümüzdeki Adana Demirspor maçı. O maçı kazanıp orada tur atmak istiyoruz. Bu sıkıntılı bir süreçtir. Oyuncular çok sıkıntı çekti. Arkadaşlarımızla devamlı konuşuyoruz. Adana Demirspor maçı bizim için bir final maçıdır. O maçı kazanıp Sivasspor'un hak ettiği şampiyonluğu Sivas'a getirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.