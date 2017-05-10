Atletico Madrid-Real Madrid (CANLI)

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Monaco'yu rahat geçen Juventus'un rakibi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki mücadele sonrası belli olacak.: Vicente Calderon: 21.45: Cüneyt Çakır: Tivibu Spor 2: Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres: Moya, Lucas Hernandez, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, GameiroDiego Simeone: Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Morata: Zinedine ZidaneMadrid derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun... Mustafa Emre Eyisoy 4. hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri de Ali Palabıyık ve Barış Şimşek...Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i 3-0 ile geçti. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı.10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maç için Real Madridli taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen Madridli taraftarların stada gelişinde olaylar çıktı. Real Madridli taraftarları taşıyan otobüse bir grup Atletico Madridli tarafından taş ve şişe atıldı.

UEFA ve Madrid yerel yönetimi tarafından yüksek riskli maç olarak gösterilen derbi müsabakasından önce yaşanan olaylarda Real Madridli 12 taraftarın hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Santiago Bernabeu'da oynanan yarı finalin ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bugün Vicente Calderon Stadı'nda yaptıkları koreografi ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde, "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazılı pankart açtı.