Atletico Madrid-Real Madrid (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Monaco'yu rahat geçen Juventus'un rakibi, Atletico Madrid
ile Real Madrid
arasındaki mücadele sonrası belli olacak.
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Atletico 2-1 Real
Stat
: Vicente Calderon
Saat
: 21.45
Hakem
: Cüneyt Çakır
Yayın
: Tivibu Spor 2
Atletico Madrid
: Oblak, Gimenez, Savic, Godin, Filipe Luis, Saul, Koke, Gabi, Carrasco, Griezmann, Torres
Yedekler
: Moya, Lucas Hernandez, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, Gameiro
Teknik Direktör:
Diego Simeone
Real Madrid
: Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
Yedekler
: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, James Rodriguez, Lucas Vazquez, Morata
Teknik Direktör
: Zinedine Zidane
DEV KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETİYOR
Madrid derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun... Mustafa Emre Eyisoy 4. hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri de Ali Palabıyık ve Barış Şimşek...
İLK MAÇTA RONALDO ŞOV YAPTI
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i 3-0 ile geçti. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı.
10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.
MADRİD DERBİSİ ÖNCESİ OLAYLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maç için Real Madridli taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen Madridli taraftarların stada gelişinde olaylar çıktı. Real Madridli taraftarları taşıyan otobüse bir grup Atletico Madridli tarafından taş ve şişe atıldı.
UEFA ve Madrid yerel yönetimi tarafından yüksek riskli maç olarak gösterilen derbi müsabakasından önce yaşanan olaylarda Real Madridli 12 taraftarın hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Öte yandan, Santiago Bernabeu'da oynanan yarı finalin ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bugün Vicente Calderon Stadı'nda yaptıkları koreografi ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde, "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazılı pankart açtı.