'in 16'lık yıldızı:

Giriş Tarihi: 10.5.2017 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 16:54
Fatih Terim'in 16'lık yıldızı: Atalay Babacan

U17 Takımının yıldızı , Milli Takım forması ile Avrupa Şampiyonasında başarılı bir performans sergiliyor. Bu performans 'in de dikkatinden kaçmadı.

Türkiye U17 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında adını çeyrek finale yazdırırken, takımın 10 numarası performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

altyapısında forma giyen Atalay Babacan, İtalya karşısında turu getiren galibiyet golünü atarken oynadığı oyunla tribündeki çok özel birini etkilemeyi başardı: . Türkiye Futbol Direktörü Terim, karşılaşmayı tribünden izlerken Atalay'ın futbolunu çok beğendiği ve birkaç yıl içinda A Milli Takım kadrosunda düşündüğü belirtildi. Öte yandan Atalay'ın kendisi gibi futbolcu olan abisi Alperen Babacan da TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyiyor. Alperen hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor.

Fatih Terim, İtalya maçını dikkatli gözlerle izlerken Atalay Babacan'a hayran kaldı.

GALATASARAY FAKTÖRÜ

U17 Milli Takımı kadrosunda, Atalay'ın dışında 6 Galatasaraylı futbolcu daha bulunuyor. Defans oyuncuları Ramazan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen ve Abdussamed Karnuçu, orta saha oyuncusu Recep Gül ve forvet Yunus Akgün, milli takımın diğer sarı kırmızılı yıldızları.

Bu oyuncular U17 Ligi 1. Bölge A Grubunu lider tamamlayan Galatasaray U17 Takımının da değişilmez oyuncuları arasında yer alıyordu.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Fatih Terim'in 16'lık yıldızı: Atalay Babacan
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