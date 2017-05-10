Gelecek yıl da ’de

VOLKAN DEMİR

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017
Gelecek yıl da Fenerbahçe’de

Danimarkalı stoperin, yıllık 4 milyon Euro olan ücretini duyan kulüpler, bonservisinde indirim istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin buna sıcak bakmaması ise görüşmeleri başlamadan bitiriyor

'de 'in pazar gece yarısı İtalya'ya uçması transfer dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak Kjaer, bu ziyaretin düğün hazırlığı olduğunu duyurunca, söylentiler boşa çıktı. Geçen yazdan beri menajeri aracılığıyla takım arayan Danimarkalı stoper, istediği amaca ulaşamamış, ne Fenerbahçe yönetimini ne de Kjaer'in kendisini memnun edebilecek bir teklife ulaşılamamıştı. Bu durumdaki ana sebebi, Kjaer'in 4 milyon Euro'luk yıllık kazancı. Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere, Kjaer'e talip olan tüm takımlar, Fenerbahçe'nin belirlediği 10 milyon Euro'luk bonservisi kabul ediyor ancak iş yıldız stoperin yıllık ücretine gelince transfer çıkmaza giriyor. Yönetimin Kjaer'in bonservisinde indirimine yanaşmaması yıldız oyuncunun gelecek yıl da kalması anlamına geliyor.
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelecek yıl da Fenerbahçe’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz