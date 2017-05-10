Suat Kaya ile yola devam edilecek mi?

Menemen Belediyespor'da mutlu olduğunu belirten Kaya, "1 yıl daha sözleşmem var. Yönetimle oturup değerlendirme yapacağız. Başkan Şahin mutlaka benim hakkımı verecektir. Menemen Belediyespor'da görevime devam etmek istiyorum" dedi.



Bu sezon hakem hataları yüzünden birçok maçı kaybettiklerini ifade eden Suak kaya şunları söyledi:



"Özellikle son Gümüşhanespor karşılaşmasında hakkımız yendi. Eğer hakemler dürüstçe maç yönetselerdi, TFF 1'inci Lig'e çıkacaktık. Ancak ne yapsak geçmişi geri getiremeyiz. Menemen'de yarım kalan bir hedefim var. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.



Bu sezon İzmir ekibinin başında 44 resmi maça çıkan Suat Kaya, 19 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertlilerin, Kaya ile anlaşmasının ardından gidecek ve kalacak futbolcuları belirleyeceği bildirildi.



PFDK'YA SEVK



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Gümüşhanespor ile deplasmanda oynanan play off çeyrek final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle futbolculardan Haluk Türkeri ile Antrenör Soner Erdurmuş ve Kaleci Antrenörü Kerim Volkan Kilimci'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Erdurmuş ve Kilimci hakaret suçlamasıyla PFDK'ya gönderilirken, Haluk Türkeri'nin hakaret ve saldırı suçu işlediği belirtildi. Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde hakaret için 3-7 maç, saldırı suçu için 5-10 maç ceza öngörülüyor.