Suriye'nin Hama şehrinde doğan Adem Allavi, küçük yaşlarda futboldaki yeteneği ile dikkati çekti. Avcılar'da bulunan Aslan Gücü Spor Kulübü'nün başkanı Alay Kesler'e gelen bir telefonla ise Adem Metin'in hayatı değişti.

Hama'da çok yetenekli bir çocuk olduğunu duyan Kesler, Adem Metin'in videolarını izledi. 10 yaşında, ilk olarak Hatay'daki Cilvegözü Mülteci Kampı'na gelen Adem Metin, daha sonra ise Alay Kesler tarafından İstanbul'a getirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün desteğiyle Türk vatandaşlığı başvurusu yapılan Adem Metin, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türk kimliğine kavuştu.

İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yardımları nedeniyle ikinci adını Metin olarak belirleyen Adem, Türkiye sevgisi nedeniyle de Türk soyadını aldı.

ADEM METİN: "ALLAH'A ŞÜKÜR TÜRKİYE'DEYİM"

Adem Metin Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve idolü olan futbolcular gibi başarılı bir spor kariyeri olması için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Adem Metin, Türkiye'de olduğu için Allah'a şükrettiğini aktararak, "Suriye'de savaş var. İnsanlar mutsuz. Orada ne kadar yetenekli olursanız olun bir anlamı yok. Allah'a şükür buraya geldim ve futbol oynuyorum. Allah'a şükür Türkiye'deyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de anne, babası ve üç kardeşi ile yaşayan Adem Metin, "Suriye'de savaşın bitmesini istiyorum. İnşallah bir gün Suriye'de savaş biter ve rahat bir şekilde ülkeme giderim." şeklinde konuştu.

"(3 BÜYÜKLER) BENİ KABUL ETMEDİ"

Adem Metin, Türk vatandaşlığı almadan önce İstanbul'un 3 büyük kulübün de kendisini kabul etmediğini söyledi.

Genç futbolcu, "Alay Hocam, İstanbul'a geldiğim ilk dönemde beni 3 büyük kulübe de götürdü. O zaman Türk vatandaşlığım olmadığı için '3 büyükler' beni kabul etmedi. Daha sonra ise Metin ağabeyin yardımlarıyla Türk vatandaşlığı başvurum yapıldı. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız da imzayı attı ve vatandaşlığa geçtim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Geliştirme Merkezi Direktörü Bülent Bayraktar tarafından izlenen ve Fatih Terim'e önerilen Adem Metin, "İlk olarak Bülent hoca beni gördü, daha sonra sağ olsunlar Fatih Terim ve 14 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Güngör hoca beni beğendi. Çok şükür 14 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildim." şeklinde düşüncelerini aktardı.

"İNŞALLAH BARCELONA'DA DA OYNARIM"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören tarafından "Yeni Messi" olarak tanıtılan Adem Metin, hedefleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk hedefim genç milli takımlarda başarılı olmak. Tabii ki A Milli Takım'da oynamak ve Türkiye'ye vefa borcumu ödemek istiyorum. İnşallah Barcelona'da da futbol oynarım. Messi gibi bir futbolcu olmayı hayal ediyorum."

"TÜRKİYE'DE EN BEĞENDİĞİM FUTBOLCU TALİSCA"

En güvendiği özelliğin çalım atmak ve etkili şutları olduğunun altını çizen Adem Metin, "Tabii ki çok yetenekli oyuncular var ama Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Talisca." dedi.

Adem Metin, Borussia Dortmund'da kariyerine devam eden milli futbolcu Emre Mor'u da çok beğendiğini ve oyun tarzını ona benzettiğini aktardı.

Türkiye'de eğitimine de devam ettiğini sözlerine ekleyen Adem Metin, okulda yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Okulda ben gelmeden önce bir maç yapmışlar ve 7-3 kaybetmişler. Okula gittiğim ilk günde yine bir maç vardı, çok yorgundum ama oynadım. Çok şükür 4 gol attım ve 7-3 kazandık."

ALAY KESLER: "ADEM'İ SURİYE'YE GERİ GÖNDEREMEZDİM"

Adem Metin'in Türkiye'ye gelmesinde en önemli rolü oynayan Aslan Gücü Spor Kulübü Başkanı Alay Kesler, çok yetenekli bir çocuğu Türk futboluna kazandırmak için çalıştığını söyledi.

Suriye'den Türkiye'ye ilk geldiği dönemde Adem Metin için 3 büyük kulübe de gittiğini anlatan Kesler, "Adem için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Üç büyüklere gittiğimde, 'Çocuk çok yetenekli ama Türkiye vatandaşlığı yok, biz bunu oynatamayız. Yapacak bir şey yok, tekrar Suriye'ye geriye gönderebilirsiniz' dediler. Suriye'de çocuklar ölüyor, Adem'i tekrar oraya gönderemezdim." ifadelerini kullandı.

Adem Metin'in Türkiye'de kalması için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizen Kesler, şöyle konuştu:

"Sağolsun Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Adem Allavi olan ismi Adem Metin Türk oldu. Adem, çok sayıda yetenek testinden büyük başarı ile çıktı. İnanıyoruz ki bir gün Türk milletine uluslararası müsabakalarda başarılı olarak hizmet eder."