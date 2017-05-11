Aykut Kocaman'ın yerine o gelecek

Giriş Tarihi: 11.5.2017 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 10:24
Aykut Kocaman'ın yerine o gelecek

Atiker Konyaspor'da gelecek sezonun planlaması hızla yapılırken hoca adayları da netleşmeye başladı.

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Aykut Kocaman'ın yerine o gelecek
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