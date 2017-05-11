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Aykut Kocaman'ın yerine o gelecek
Aykut Kocaman'ın yerine o gelecek
Giriş Tarihi: 11.5.2017
10:19
Güncelleme Tarihi: 11.5.2017
10:24
Atiker Konyaspor'da gelecek sezonun planlaması hızla yapılırken hoca adayları da netleşmeye başladı.
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