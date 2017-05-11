Valencia'da yeni teknik direktör Marcelino

İspanya'nın Valencia Kulübü, gelecek sezondan itibaren takımın başına geçmesi için teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile anlaştığını duyurdu.

Valencia Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonundan itibaren görev alacak Marcelino ile en az iki yıl geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Valencia'da mevcut durumda teknik direktör olarak maçlara çıkan Voro Gonzalez'e saygıdan dolayı, İspanyol çalıştırıcı Marcelino'nun basına tanıtımının sezon bitiminden sonra olacağı kaydedildi.

Dördü bu sezon olmak üzere son iki sezonda 7 kez teknik direktör değiştiren Valencia'nın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme şansı bulunmuyor. La Liga'da sezonun bitimine iki hafta kala Valencia, 43 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kariyerinde ilk defa Valencia takımını çalıştıracak 51 yaşındaki Marcelino, son olarak 2013-2016 yıllarında Villarreal'in teknik direktörlüğünü yapmıştı.