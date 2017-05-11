Van der Wiel'in aklı futbolda değil, ticarette!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Gregory van der Wiel'in başarısız performansının sebebi belli oldu. Meğer aklı futbolda değil, ticaretteymiş... Van der Wiel, ortağı olduğu BALR (tekstil), 433 (teknoloji) ve Wine Awesomess (gıda) şirketleri sayesinde ticarette oldukça başarılı işlere imza atıyor.

YENİ NESİL 'TİTAN' KURUYOR

Hollandalı şimdi de Funs Jacobs adlı ortağıyla beraber yeni bir şirket kuruyor. Adı 'Black Party' olan bu şirket kendisini, "Ünlüleri, teknolojik girişimlere adapte edip, maddi değer, güçlü marka ve en önemlisi medya gücüyle markasına katma değer katacak' bir yapı olarak tanımlıyor. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana futboluna ve sarı lacivertli takıma herhangi bir katma değer sunamayan Van der Wiel'in yeni yatırımıyla birlikte Çin pazarına da gireceği konuşuluyor.

ÇİN'E TRANSFER OLUR MU?

29 yaşındaki futbolcunun yeni yatırımı nedeniyle Çin'e transfer olabileceği de gelen haberler arasında. Hem işlerini yürütmek hem de markalarını Asya pazarına açmak isteyen Van der Wiel'in şimdiden Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor