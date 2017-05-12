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Demba Ba'ya Süper Lig'den sürpriz teklif
Demba Ba'ya Süper Lig'den sürpriz teklif
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2017
10:56
Güncelleme Tarihi: 12.5.2017
11:08
Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan
Demba Ba
'ya sürpriz bir teklif geldi.
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