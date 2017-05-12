Demba Ba'ya Süper Lig'den sürpriz teklif

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 11:08
Demba Ba'ya Süper Lig'den sürpriz teklif

Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalma şansı belli olmayan Demba Ba'ya sürpriz bir teklif geldi.

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Demba Ba'ya Süper Lig'den sürpriz teklif
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