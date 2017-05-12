Galatasaray'da Cenk Ergün transfere hızlı başladı

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 10:27
Galatasaray'da Cenk Ergün transfere hızlı başladı

Olağanüstü günler yaşanan Galatasaray'da bir taraftan yeni sezonun planlamasına da hız verildi.

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Galatasaray'da Cenk Ergün transfere hızlı başladı
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