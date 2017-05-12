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Galatasaray'da Cenk Ergün transfere hızlı başladı
Galatasaray'da Cenk Ergün transfere hızlı başladı
FOTOMAÇ
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2017
10:20
Güncelleme Tarihi: 12.5.2017
10:27
Olağanüstü günler yaşanan Galatasaray'da bir taraftan yeni sezonun planlamasına da hız verildi.
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