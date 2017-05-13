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Adanaspor Süper Lig'e veda etti
Adanaspor Süper Lig'e veda etti
Giriş Tarihi: 13.5.2017
21:15
Güncelleme Tarihi: 13.5.2017
21:23
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'le 1-1 berabere kalan Adanaspor Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
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Adanaspor Süper Lig'e veda etti
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