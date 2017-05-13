Ancelotti’li itiraz

Siyah-beyazlı kulübün erteleme talepli ve duruşmalı başvurusunda Ancelotti, LuaLua ve Fabricio'nun benzer hareketler yaptıkları ancak ceza almadıkları belirtildi. Bu kapsamda Brezilyalı futbolcuya verilen 1 maçlık cezanın kaldırılması, paraya çevrilmesi ya da ertelenmesi istendi. Ancak Tahkim, cezayı onadı.
Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın, 1-1 sona eren derbide tartıştığı Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi ve sonrasında aldığı 1 maçlık cezanın yankıları sürüyor. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın cezalandırılmasına karşılık Volkan'ın, Disiplin Kurulu'na dahi sevk edilmemesine tepki gösterirken, Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz başvurusunun detayları belli oldu.
Duruşma ve erteleme talepli başvurunun ayrıntıları şöyle; Tahkim Kurulu'na sunulan itiraz dilekçesinde öncelikle, Türkiye'den ve dünyadan örnekler verildi.
FEDERASYONUN İCRAATLARINA TERS
Süper Lig'de Galatasaray- Kardemir Karabükspor
maçında
Lomana LuaLua'nın, Brezilya
Ligi'nde Internacional-Ypiranga
maçında Fabricio'nun yaptığı
el hareketleri sonrasında ceza
kuruluna dahi sevk edilmedikleri
belirtildi. Ayrıca Almanya
Ligi'nde Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin
Hertha Berlin'li taraftarlara yönelik
el hareketi sonrası sadece
para cezası aldığı vurgulandı. Örnekler ortadayken Talisca'nın PFDK'ye sevk edilmesinin ve neticesinde cezalandırılmasının hukuka ve TFF'nin yerleşik içtihatlarına aykırı olduğunu
dile getiren siyah-beyazlılar, futbolcunun
söz konusu eyleminin
Futbol Disiplin Talimatı kapsamında
'hakaret
' olarak değerlendirilmesinin
yanlışlığına vurgu
yaptı.
SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Başvuruda eylemin ancak sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilebileceği ifade edildi. Dilekçenin son bölümünde ise ceza tayinine yer olmadığına
dair karar verilmesi; bu talebin kabul edilmemesi halinde sadece para cezası olarak tayin edilmesi
, bunun da reddedilmesi durumunda erteleme hükümlerinin devreye sokulması
istendi. Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu ise Talisca'ya verilen cezayı onaylayarak konuyu kapattı.
ANCOLETTİ'YE PARA CEZASI VERİLMİŞ
Hertha Berlin'in evinde (18 Şubat 2017) Bayern Münih'i ağırladığı karşılaşmanın bitiminde konuk takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, rakip takımın taraftarlarına el hareketi yaptı. Ceza kuruluna sevk edilen
İtalyan hoca, sadece bağış adı altında para cezası aldı.
FABRİCİO SEVK BİLE EDİLMEMİŞ
Brezilya Ligi'nde Internacional ile Ypiranga arasında 2 Mayıs 2015 tarihinde yapılan müsabakada Fabricio, kendi takım taraftarlarına dönerek iki eliyle orta parmağını gösterdi. Ancak o da ülke federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilmedi.
LUALUA'NIN HAREKETİNİ DE CEZA YOK
19 Mart 2013 tarihinde oynanan Galatasaray-K.Karabük maçında konuk takımın oyuncusu LuaLua, aleyhine verilen karar sonrası yan hakeme dönerek orta parmağını gösterdi. Demokratik Kongolu futbolcu, bu hareketi nedeniyle PFDK'ya dahi sevk edilmedi.
GÖRÜNTÜ İLE SEVK EDİLMİŞTİ
Yaptığı bu hareket hiçbir raporda yer almayan Talisca, görüntülere dayanılarak PFDK'ya sevk edilmişti.
TALİSCA'SIZ 10 MAÇTA, 1 YENİLGİ
Beşiktaş, Talisca'nın forma giymediği 10 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.1 puan ortalaması tutturdu. Talisca'nın oynadığı 20 maçta ise 2.2'lik puan ortalaması yakaladı.