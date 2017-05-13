Ancelotti’li itiraz

Giriş Tarihi: 13.5.2017
Ancelotti’li itiraz

Beşiktaş’ın Talisca için Tahkim Kurulu’na yaptığı başvurunun detayları ortaya çıktı

Siyah-beyazlı kulübün erteleme talepli ve duruşmalı başvurusunda Ancelotti, LuaLua ve Fabricio'nun benzer hareketler yaptıkları ancak ceza almadıkları belirtildi. Bu kapsamda Brezilyalı futbolcuya verilen 1 maçlık cezanın kaldırılması, paraya çevrilmesi ya da ertelenmesi istendi. Ancak Tahkim, cezayı onadı.

Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca'nın, 1-1 sona eren derbide tartıştığı Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e yaptığı el hareketi ve sonrasında aldığı 1 maçlık cezanın yankıları sürüyor. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın cezalandırılmasına karşılık Volkan'ın, Disiplin Kurulu'na dahi sevk edilmemesine tepki gösterirken, Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz başvurusunun detayları belli oldu. Duruşma ve erteleme talepli başvurunun ayrıntıları şöyle; Tahkim Kurulu'na sunulan itiraz dilekçesinde öncelikle, Türkiye'den ve dünyadan örnekler verildi.

FEDERASYONUN İCRAATLARINA TERS
Süper Lig'de Galatasaray- Kardemir Karabükspor maçında Lomana LuaLua'nın, Brezilya Ligi'nde Internacional-Ypiranga maçında Fabricio'nun yaptığı el hareketleri sonrasında ceza kuruluna dahi sevk edilmedikleri belirtildi. Ayrıca Almanya Ligi'nde Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Hertha Berlin'li taraftarlara yönelik el hareketi sonrası sadece para cezası aldığı vurgulandı. Örnekler ortadayken Talisca'nın PFDK'ye sevk edilmesinin ve neticesinde cezalandırılmasının hukuka ve TFF'nin yerleşik içtihatlarına aykırı olduğunu dile getiren siyah-beyazlılar, futbolcunun söz konusu eyleminin Futbol Disiplin Talimatı kapsamında 'hakaret' olarak değerlendirilmesinin yanlışlığına vurgu yaptı.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
Başvuruda eylemin ancak sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilebileceği ifade edildi. Dilekçenin son bölümünde ise ceza tayinine yer olmadığına dair karar verilmesi; bu talebin kabul edilmemesi halinde sadece para cezası olarak tayin edilmesi, bunun da reddedilmesi durumunda erteleme hükümlerinin devreye sokulması istendi. Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren Tahkim Kurulu ise Talisca'ya verilen cezayı onaylayarak konuyu kapattı.



ANCOLETTİ'YE PARA CEZASI VERİLMİŞ
Hertha Berlin'in evinde (18 Şubat 2017) Bayern Münih'i ağırladığı karşılaşmanın bitiminde konuk takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, rakip takımın taraftarlarına el hareketi yaptı. Ceza kuruluna sevk edilen İtalyan hoca, sadece bağış adı altında para cezası aldı.



FABRİCİO SEVK BİLE EDİLMEMİŞ
Brezilya Ligi'nde Internacional ile Ypiranga arasında 2 Mayıs 2015 tarihinde yapılan müsabakada Fabricio, kendi takım taraftarlarına dönerek iki eliyle orta parmağını gösterdi. Ancak o da ülke federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilmedi.



LUALUA'NIN HAREKETİNİ DE CEZA YOK
19 Mart 2013 tarihinde oynanan Galatasaray-K.Karabük maçında konuk takımın oyuncusu LuaLua, aleyhine verilen karar sonrası yan hakeme dönerek orta parmağını gösterdi. Demokratik Kongolu futbolcu, bu hareketi nedeniyle PFDK'ya dahi sevk edilmedi.

GÖRÜNTÜ İLE SEVK EDİLMİŞTİ
Yaptığı bu hareket hiçbir raporda yer almayan Talisca, görüntülere dayanılarak PFDK'ya sevk edilmişti.

TALİSCA'SIZ 10 MAÇTA, 1 YENİLGİ
Beşiktaş, Talisca'nın forma giymediği 10 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.1 puan ortalaması tutturdu. Talisca'nın oynadığı 20 maçta ise 2.2'lik puan ortalaması yakaladı.
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Ancelotti’li itiraz
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