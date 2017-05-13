Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'de bugün deplasmanda Adanaspor'a konuk olacak. Ligin son 2 haftasında art arda sahasında G.Birliği ile golsüz berabere kalan, Kayserispor'a da 3-2 mağlup olup 5 puan yitiren bordo-mavililer, Adanaspor'u devirerek hem Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmek hem de moral bulmak istiyor. Fırtına, Adanaspor deplasmanında dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, son sırada yer alan rakibini mağlup edip, dış sahada yenilmezlik serisini 8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Son dış saha yenilgisini 146 gün önce ligin 15. haftasındaki Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, bugün de kaybetmezse 2010-11'deki rekoru egale edecek. Söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Rizespor'u 1-0, Akhisar'ı 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Fırtına, tek puan kaybını Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.



STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

ADANASPOR: Karacic, Diego, Ramos, Didi, Sami Can, Tevfik, Foguinho, Roni, Koman, Vinicius, Guaye.

TEKNİK DİREKTÖR: Eyüp Arın

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, N'Doye, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal