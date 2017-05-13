İşte U17'lerin yarı finaldeki rakibi

Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti ile D Grubu'nu lider bitiren İngiltere karşı karşıya geldi.

İngiltere, 13. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.

Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükselen İspanya, Almanya-Hollanda arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.