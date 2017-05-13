Kayserispor'da büyük sevinç

Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle kapatan Kayserisporlu futbolcular, Rizespor'un Kasımpaşa'ya 4-2 yenilmesinin statda anons edilmesi ardından çalınan oyun havası eşliğinde tribündeki taraftarla karşılıklı göbek atıp, galibiyeti hem de tehlike hattından uzaklaşmanın sevincini yaşadı. Maç ardından 1 saati bulan sevinç gösterileri, soyunma odasında da devam etti.



Kayserispor'un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galip geldikleri için çok keyifli olduğunu, 3 haftadan bu yana iyi oynadıklarını söyledi. Rahat bir nefes aldıklarını anlatan Mesut Bakkal, şöyle dedi:



"Yönetimin yanı sıra ben de geldiğim günden itibaren katkıda bulunmaya çalıştım. Oyunculara ilk geldiğimde 'Ben size teknik direktörlük yapmaya gelmedim, yardım etmeye geldim.' dedim. Onlar da sahada inanılmaz bir cevap verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftar bu hafta çağrıma inanılmaz cevap verdi ve cuma olmasına rağmen maça geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor'un artık navigasyonu belli. Yolundan sapmadan devam etmesi gerekiyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. İstediğim tek bir şey var, o da yeni tesisin bitirilmesi. Tüm yetkililere buradan duyurulur. Üzerime düşen görevi de yaptığım için mutluyum. Tabii önümüzde 3 maçımız var. Bu maçlarda belki oynamayan oyuncuları oynatabiliriz veya daha iyi sonuçlar almaya çalışırız."



Kayserispor Başkanı Erol Bedir'de maç sonrası camianın sevince ortak olup, teknik direktör Mesut Bakkal ve futbolculara tek tek sarılıp, kutladı. Bedir, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda oluşturduğumuz takımla önemli bir başarıya imza attık. 6 haftalık galibiyetsizlik dönemi geçirdik. Teknik direktör değişikliği sonrası da üst üste 3 maç kazanıp, ligin bitimine 3 maç kala tehlikeli bölgeden önemli ölçüde uzaklaşıp, önemli bir avantaj elde ettik. Kendi sahamızdaki Adanaspor, ardından D.Ç Karabükspor deplasmanı ve yine evimizdeki Başakşehir maçıyla ligi tamamlayacağız. Yani kalan 3 maçımızın 2'si kendi evimizde."