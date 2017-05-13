Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İstanbul temsilcisi, rakibini yenip maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturma amacında.

Saat 16.00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçı Alper Ulusoy yönetecek.

Takımların ilk 11'leri belli oldu...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Bekir İrtegün, Eren Albayrak, Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, Cengiz Ünder, Emmanuel Adebayor

Yedekler: Faruk Çakır, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Samuel Holmen, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Sergey Politevich, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Abdul Khalili, Selçuk Şahin, Kamal Issah, Aydın Karabulut, Tokelo Rantie

Yedekler: Nihat Şahin, Orhan Şam, Bady, Murat Duruer, Vedat Muriqi, Agon Mehmeti, Etien Velikonja