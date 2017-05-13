TFF 1. Lig'de kritik pazar

Son 2 haftaya girilen TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının hepsi yarın saat 17.00'de başlayacak.

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bunları takip eden 4 ekibin play-off'ta yer alacağı, son 3 sıradakilerin ise küme düşeceği 1. Lig'de, 33. hafta büyük heyecana sahne olacak.

Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı ligde ilk 2 sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, rakiplerini yendiği takdirde son hafta öncesinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'un Boluspor'u konuk edeceği 33. haftada, Sivasspor ise Adana Demirspor deplasmanında puan arayacak.

Play-off heyecanının da devam ettiği ligde Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor veya Eskişehirspor'dan birinin yanı sıra puan cetvelinde 4, 5 ve 6. sırada yer alacak 3 takım play-off'ta mücadele edecek. Bu 3 sıra için Giresunspor, Boluspor, Göztepe, Ümraniyespor ve Altınordu son 2 haftaya play-off iddiasıyla girdi.

DÜŞME HATTI

Mersin İdmanyurdu'nun veda ettiği TFF 1. Lig'de düşecek diğer 2 takım da son 2 haftada belirlenecek.

Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un düşme hattında bulunduğu ligde Manisaspor-Şanlıurfaspor karşılaşması alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın mücadelesine sahne olacak.

MAÇ PROGRAMI

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Elazığspor-Balıkesirspor (Elazığ Atatürk)

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)

Manisaspor-Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

Adana Demirspor-Sivasspor (5 Ocak Fatih Terim)

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu (Bandırma 17 Eylül)

Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)

Göztepe-Samsunspor (Bornova)

Eskişehirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60 2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58 3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55 4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50 5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50 6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49 7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48 8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47 9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39 10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39 11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38 12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36 13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35 14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34 15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33 17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31 18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.