Altay 2. Lig'e yükseldi

Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla Kocaelispor'a 5-4 üstünlük sağlayan Altay, 2 yıl sonra bir üst lige yükseldi.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonu 64 puanla 2. sırada tamamlayan Altay, Antalya Stadı'nda oynanan final maçında, 38. dakikada Burak Özbakır'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Maçın 61. dakikasında Murat Uluç'un golüyle beraberliği sağlayan İzmir ekibi karşılaşmayı uzatma bölümüne taşıdı. Uzatma bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Altay, 98. dakikada ise Murat Uluç'la penaltı atışından yararlanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Altay'ın futbolcuları ve teknik heyet, bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük sevinç yaşadı.

İzmir temsilcisine, şampiyonluk kupası ve madalyalar Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu tarafından verildi.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda mücadele eden Altay, 2011-2012 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. 2010-2011 sezonunda 1. Lig'e de veda eden siyah-beyazlı ekip, 2014-2015'te ise 2. Lig'den düşmüştü.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında, topa yükselen Burak Özbakır'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Aydın Bağ'ın solundan ağlarla buluştu. 0-161. dakikada sağ kanattan İbrahim Akın'ın ortasında ön direkte topla buluşan Murat Uluç'un vuruşunda, meşin yuvarlak arka direkte ağlarla buluştu. 1-199. dakikada Altay'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Murat Uluç vuruşun top direkten döndü.Stat: AntalyaHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet ÇiçekAltay: Aydın Bağ xx, Hayrullah Çelik xx, Necdet Kaba xx, Murat Türkkan xx, Kadir Yazıcı xx, İbrahim Ferdi Coşkun xx (Halil Yılmaz dk. 72 x), Emre Hasan Balcı x (Abdülkadir Akyıldız dk. 59 x), İbrahim Akın xx, İhsan Furkan Deniz xx, Halil Karataş xx (Atakan Çankaya dk. 88 ?), Murat Uluç xxYedekler: Serkan Demirol, Erhan Kurt, Mustafa Murat Uslu, Hüsamettin YenerTeknik Direktör: Cüneyt BiçerKocaelispor: Can Emre Yücel xx, Kadir Öğe xx, Murat Soner Başak xx, Mesut Özdemir xx, Erol Durbakan xx, Hamza Mutlu xx (Mehmet Avcı dk. 116 ?), Ali Keten xx, Burak Özbakır xx (Özgür Sürekçi dk. 81 x), Mert Yavuz xx, Burak Süleyman xx, Sinan Pektemek xx (Oğuzhan Türkmen dk. 116 ?)Yedekler: Kılıçaslan Kopuz, Kemal Can Aydemir, İshak Kurt, Kerem YıldırımTeknik Direktör: Ümit Metin YıldızGoller: Burak Özbakır (dk. 38) (Kocaelispor), Murat Uluç (dk. 61) (Altay)Sarı kartlar: Kadir Yazıcı, Halil Karataş (Altay) Mert Yavuz, Erol Durbakan, Murat Soner Başak, Ali Keten, Özgür Sürekçi (Kocaelispor)