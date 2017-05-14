Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.

Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında A Spor muhabirlerine yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.