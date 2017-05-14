'de ve affedildi

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 10:36
Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi

Medipol 'de Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında çıkan olaylarda A Spor muhabirlerine saldıran ve bu nedenle kadro dışı bırakılan ile affedildi.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kadro dışı olan futbolcularımız ve , Yönetim Kurulumuzun kararı ile takımla beraber çalışmalara başlayacaklar." denildi.

Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol arasında oynanan karşılaşma sonrasında A Spor muhabirlerine yönelik saldırıları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan beşer maç ceza almış, Tahkim Kurulu cezaları üçer maça indirmişti.

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Başakşehir'de Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan affedildi
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