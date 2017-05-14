Bitse de gitsek!

Rıza Çalımbay, Beşiktaş ve Sivas'ın ardından Antalya
'nın başında da Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşarken, Deniz'in golüyle kazanan Eto'o ve arkadaşları, Trabzonspor'u Avrupa yarışında yakaladı
Hedefsiz gibi gözüken iki takımın, rahat geçmesi beklenen karşılaşması oldukça sert ve süratli başladı. 7'de Motta'nın ortasına Sandro'nun vurduğu kafayı Volkan Demirel mükemmel çıkardı. 24'te Lens sağdan ceza sahasına girdi, ortasına kafayı Emenike vurdu ama kaleyi tutturamadı. İkinci yarıya Antalya golle girdi. 47'de El Kabir'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Deniz, Volkan'ı da geçerek topu boş kaleye yuvarladı.
62'de Charles karşı karşıya Volkan'ın üzerine vurdu. 63'te Lens'in yolladığı topa Alper'in şutunda, Ferhat golü ayaklarıyla önledi. Maçın son dakikaları, Fenerbahçe taraftarının Antalyaspor'u alkışlaması, kendi oyuncularını protestosuyla geçti.
Volkan Demirel ve Mehmet Topal dışında sorumluluk alamayan futbolcular, tüm sezon olduğu gibi Antalya önünde de benzer görüntüdeydi. Ve Fenerbahçe'nin hanesine eksi 3 puan daha yazdırdılar!
Pardon Hasan!
F.Bahçe-Antalya maçının ilk yarısında ilginç bir an yaşandı. Alper Potuk'un faul yaptığı pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan, sarı kartı yanlışlıkla Hasan Ali Kaldırım'a gösterdi. Ancak Fenerbahçeli oyuncuların itirazı ve 4. hakemin müdahalesiyle Mete Kalkavan kartını Alper Potuk olarak düzeltti.