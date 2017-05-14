CANLI | Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Osmanlıspor sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlıyor.

Osmanlı Stadı'dan oynanan karşılaşmayı Barış Şimşek yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

OSMANLISPOR: Karce, Koray, Pinto, Vaclav, Numan, M.Güven, Ndiaye, Luiz Carlos, Umar, Webo, Rucescu

AKHİSAR BLD: Lukac, Lopes, M.Yumlu, Caner, Özer, Soner, Ömer Bayram, Custodio, Olcan, Vaz Te, Cikalleshi

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Rusescu'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

14. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Prochazka'nın aut çizgisine yakın noktadan vuruşunda Lukac meşin yuvarlağa ayaklarıyla kornere gönderdi.

16. dakikada ceza alanı içinde Akhisar Belediyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topla penaltı noktasına yakın bölgede buluşan Mehmet Güven'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Olcan Adın'ın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa kafayla dokunan Custodio meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

37. dakikada ceza alanı içindeki Ndiaye'nin ön direğe çevirdiği top kaleci Lukac'tan sekerek Custodio'nun eline çarptı. Bu futbolcu sonrasında meşin yuvarlağı kornere attı. Bu pozisyona Osmanlısporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Akhisar Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

