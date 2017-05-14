Fenerbahçe tek gole boyun eğdi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta da galibiyete uzanamadı.



Antalyaspor karşısında Deniz Kadah'ın golüyle mağlup olan Fenerbahçe, rakibine bu sezon ikinci kez kaybetmiş oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Yekta Kurtuluş'un attığı golle 1-0 kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan isim bu kez Deniz Kadah oldu. Karşılaşmanın 47. dakikasında El Kabir'in pasında kaleci Volkan Demirel'i geçip ağları havalandıran tecrübeli golcü, takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki kazanamama serisi de 4 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken Antalyaspor, ligde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon da Fenerbahçe'yi 2 maçta da sahadan puansız gönderdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol taraftan Motta'nın ortasında altıpas üzerinde Sandro'nun kafa vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çeldi.





16. dakikada Sandro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.



26. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emenike'nin kafa vuruşunda top, sol direğin yanından dışarı gitti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada sol kanatta bulunan El Kabir'in Ozan'ı geçerek verdiği pasta topla buluşan Deniz Kadah'ın kaleci Volkan'ı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



62. dakikada Eto'o'nun orta sahadan verdiği ara pasında ceza sahası içinde kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak Charles'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.



63. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Alper'in vuruşunda kaleci Ferhat, topu ayakları ile uzaklaştırdı.







Stat: Ülker



Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Süleyman Özay xx



Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Ozan Tufan x, Simon Kjaer x, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Alper Potuk x, Lens x (Volkan Şen dk. 68 x), Mehmet Topal xx, Salih Uçan x (Stoch dk. 66 x), Sow x, Emenike x



Yedekler: Ertuğrul, İsmail, Yiğithan, Aatif, Robin Van Persie



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Antalyaspor: Ferhat xx, Celustka xx, Motta xx, Diego Angelo xx, Salih Dursun xx, Sandro xx, Charles xx (Chico dk. 90+3 ?), Serge Mbilla Etame xx (Campos dk. 79 x), El Kabir xx (Sakıb Aytaç dk. 76 x), Deniz Kadah xx, Eto'o xxx



Yedekler: Fornezzi, Harun, Serdar, Emre Güral



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Gol: Deniz Kadah (dk. 47) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Neustadter, Alper, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), El Kabir, Serge Mbilla Etame, Celutska, Etame, Chico (Antalyaspor)

4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Advocaat, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisine göre 2'si zorunlu dört değişiklik yaptı.

Derbide kırmızı kart gören Martin Skrtel ile Josef de Souza kadroda yer almazken, İsmail Köybaşı ile Robin van Persie yedek kulübesinde oturdu. Hollandalı teknik adam bu isimlerin yerine, sarı kart cezası biten Mehmet Topal'ın yanı sıra Ozan Tufan, Salih Uçan ve Emmenuel Emenike'ye şans verdi.

- EMENİKE 22 HAFTA SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Süper Lig'de 22 maç sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sonraki 22 haftada sadece 4 maçta sonradan oyuna girerek süre almıştı.

- SALİH UÇAN 104 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan, Süper Lig'de 104 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon istediği süreyi alamayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Salih, ligde 11 maç sonra tekrar ilk 11'e dönmüş oldu.

- FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı De Souza ile Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro, Antalyaspor karşısında kadroda bulunmadı.

- OZAN TUFAN SAĞ BEKTE

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların yokluğunda sağ bekte Ozan Tufan oynadı.

Şener ve Van der Wiel'in sakatlığında geçen hafta İsmail Köybaşı'nın defansın sağında görevlendiren Advocaat, bu oyuncunun performansından memnun kalmadı. Hollandalı teknik adam, son iki maçın ikinci yarılarında sağ bekte oynayan Ozan'ı bu maçta da bu bölgede kullandı.

- ANTALYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında geçen haftaki ilk 11'ini bozmadı.

Çalımbay, geçen hafta Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden takımında değişikliğe gitmeyerek Kadıköy'de sahaya aynı 11'i çıkardı.

- AURELİO MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, maçı izleyenler arasında yer aldı.

Brezilya asıllı Türk futbolcu 2003-2008 yıllarında formasını giydiği eski takımının maçını Fenerbahçe şapkası takarak tribünden izledi.

Aurelio, 2001-2003 yıllarında Trabzonspor, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında ise Beşiktaş formasını terletmişti.