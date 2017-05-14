Trabzon Adana'dan istediğini alamadı

Bu sonuça Trabzonspor, puanını 49 yaptı ve aynı puanlı Antalyaspor'un üstünde averajla 5. sıradaki yerini korudu.

Adanaspor ise puanını 24 yaparak son sırada kaldı. Adana'nın 31. hafta itibarıyla ligden düşmesi kesinleşti.

YUSUF YAZDI!

20.dakikada Dame N'Doye'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu kaleci Goran Karacic'in üzerinden ağlarla buluştu. Bu golle bordo-mavililer 1-0 öne geçti.

ADANA'NIN CEVABI GECİKMEDİ

31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tevfik Altındağ geçti. Tevfik'in ortasına ön direkte iyi yükselen Renan Foguinho'nun kafa vuruşu Trabzonspor ağları ile buluştu ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu şekilde sonladı.

İkinci yarıda iki ekip de gol için bastırdı.

ADANASPOR 10 KİŞİ!

81.dakikada kazanılan faulu hızlı kullanmaya çalışan Okay Yokuşlu, Magaye Gueye'yi hafifçe itti, Magaye bu harekete daha sert bir şekilde cevap verince hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. İkinci sarı kartını gören Gueye, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

90'Hugo Rodallega müsait pozisyonda çok kötü vurdu! Yusuf'un açtığı ortada Rodallega farklı şekilde topu dışarı gönderdi.

90'Olcay Şahan sol kanatta topla buluştu ancak tecrübeli futbolcu çok basit bir pas hatasında bulundu.

90'Uzatma dakikalarında da Trabzonspor kendi yarı sahasında paslaşıyor. Atılan uzun topta Pereira ofsaytta kaldı.

90'Maçın sonuna en az 4 dakika eklendi.

88'Adanaspor'da Bekir Yılmaz sarı kart gördü. Bekir'in Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul sarı kart ile cezalandırıldı.

87'Rodallega yine topu kontrol edemedi. Pereira'nın pasında Kolombiyalı golcü çok ağır kaldı.

86'Adanaspor'da Cem Özdemir, sol taraftan serbest vuruş kullandı. Direkt dışarı çıkan topun ardından Trabzonspor kale atışı kullanıyor.

85'Adanaspor 10 kişiyle pas çeviriyor... Trabzonspor'dan hiçbir baskı gelmiyor.

84'Trabzonspor'da Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

83'Magaye, Okay'a yaptığı faul nedeniyle önce sarı kart gördü. Ardından hakemin kararını alkışlayan Magaye, aynı dakika içinde bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

82'Adanaspor'da Magaye Gueye kırmızı kart ile oyun dışında kaldı!

81'Karşılaşmada son 10 dakikaya girildi. Tempo gittikçe düştü.

80'Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut çok farklı bir şekilde dışarı çıktı.

78'Mas'ın açtığı ortada Matus Bero, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ama çok kötü vurdu!

77'Oyun tekrar başladı. Trabzonspor atak geliştiriyor. İki bek de bu dakikalarda ileri çıkmaya başladı.

76'Adanaspor'da Digao yerde kaldı. Oyun tekrar durdu. Digao'nun tedavisi saha içerisinde yapılıyor.

75'Olcay Şahan'dan top kaybı. Trabzonspor bugün çok sayıda top kaybı yaptı.

74'Adana'da sahaya kedi girdi! Kedi sahayı enlemesine geçti ve oyun tekrardan başladı.

73'Açılan ortada önce savunma karşıladı. Castillo'nun ortasında ise top direkt kalecide kaldı.

72'Castillo kontrol edemedi! Ceza sahasında topla buluşan Castillo kontrol edemdi ve top kornere çıktı.

71'Castillo çalımlarla ceza sahasına girmeden sol köşeden topu içeri çevirdi ama orada hiç bir Trabzonspor futbolcusu bulunmuyor.

70'Cem Özdemir sağ kanattan paralel bir orta açtı. Kimse dokunamadı ve top diğer kanada açıldı.

69'Bero vuramadı! Joao Pereira'nın sağ kanattan açtığı ortada Bero müsait pozisyonda topa vuramadı.

68'Maçta tempo oldukça düşmüş durumda. İki takımda çok yavaş top çeviriyor.

67'Bero sağ kanattan rakibini geçerek ortaladı ama içeride kimse yoktu...

66'Bekir Yılmaz, Vladimir Koman yerine oyuna dahil oldu.

65'Olcay Şahan sol kanattan ceza sahasına girdi ama çok etkisiz bir şut gönderdi. Karacic rahat bir şekilde kurtardı.

64'Castillo oyuna girdikten sonra sol kanata geçti. Bero ise orta sahada görev yapıyor.

63'Ve Onazi oyundan çıkan bir diğer oyuncu oluyor. Yerine giren futbolcu ise Matus Bero oldu.

62'Dame N'Doye oyundan çıkıyor ve yerine Fabian Castillo girdi.

61'Onazi sağdan ortayı açtı ancak çok etkisiz bir orta oldu.

60'Neyse ki Bosnalı kaleci ayağa kalktı. Adanaspor futbolcuları yedek kulübesine acil gelin çağrısında bulunmuştu ama genç kalecinin durumu iyi ve maça devam ediyor.

59'Pozisyonda Olcay Şahan ile Karacic çok kötü çarpıştı. Karacic ciddi bir şekilde sakatlandı.

58'Trabzonspor çok tehlikeli geldi! Olcay Şahan sağ kanattan çok iyi geldi. Olcay kaleye vurmak yerine içeri çevirmek istedi. Defans araya girip topu kornere gönderdi.

57'Joao Pereira atağa katıldı ve sıfıra inip topu geriye çevirdi. Yusuf Yazıcı topa vuramadı ve atak tehlikeli olmadan sonlandı.

56'Trabzonspor savunmasında bir anlaşmazlık yaşandı. Durica son anda topu Onur Kıvrak'a gönderdi. Bu dakikalarda Adanaspor daha etkili geliyor.

55'Sol taraftan atağa katılan Emmanuel Mas ofsayta yakalandı.

54'Cem Özdemir uzaklardan kaleyi yokladı! Onur Kıvrak uzandı ve topu sektirmeden kurtardı.

53'Dame N'Doye'dan bir top kaybı daha... Pozisyonun ardından Adanaspor faul kazandı.

52'Adanaspor forvetleri, Trabzonspor defansına pres uyguluyor. Trabzonspor bu dakikalarda çıkmakta zorluk yaşıyor.

51'Adanaspor yine çok etkili geldi! Magaye, Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Magaye'nin vuruşunu Onur kurtardı.

50'Adanaspor çok tehlikeli geldi! Vinicius'un yerden altıpasa çıkardığı topta Magaye topu kaleye gönderemedi.

49'Dame N'Doye'dan çok kötü bir vuruş! Ceza sahasına girer girmez vuran Senegalli forvetin vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

48'Okay Yokuşlu'nun uzun pasında isabet sağlanamadı. Trabzonspor'un forveti Rodallega'da bugün çok etkisiz bir oyun ortaya koyuyor.

47'Trabzonspor ikinci yarıya hızlı başladı. Mas'ın sol köşeden çektiği sert şut savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

46'İkinci yarı başladı! İkinci yarıya Adanaspor başladı.

D.A.İlk yarı sona erdi. İlk yarının sonucu Adanaspor: 1 - 1 Trabzonspor

45'Trabzonspor tekrar kendi yarı sahasında top çeviriyor. İlk yarının uzatma dakikaları oynanıyor.

45'Mas'ın ortası farklı bir şekilde dışarı çıktı...

44'Trabzonspor'da penaltı beklentisi! N'Doye'un çevirdiği pasta Rodallega'nın vuruşu Adanasporlu futbolcuya çarptı. Trabzonspor'da futbolcular bu pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulundular.

43'Dame N'Doye kritik bir pas hatasında bulundu. N'Doye, pası aktarabilse Yusuf Yazıcı kaleci ile karşı karşıya kalacaktı.

42'Pozisyonun devamında Okay Yokuşlu faul yaptı. Adanaspor serbest atış kullanacak.

41'Trabzonspor tehlikeli geldi! Olcay'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Rodallega'nın ortasında Adanaspor defansı topu uzaklaştırdı.

40'Ogenyi Onazi, çok kötü bir pas verdi. Nijeryalı futbolcunun pası, takım arkadaşlarından çok uzak bir noktaya gitti ve auta çıktı.

39'Emmanuel Mas maçın ilk sarı kartını gören futbolcu oldu. Renan'ı yere düşüren Mas, bu hareketinin ardından sarı kart gördü.

38'Trabzonspor, ilk yarının sonlarında etkisiz bir performans sergiliyor. Adanaspor oyunun kontrolünü ele almış durumda.

37'Olcay'ın ortası çok etkisiz kaldı ve Adanaspor kontra atak şansı yakaladı! Koman'dan önce çıkan Onur Kıvrak topa sahip oldu ve büyük bir tehlikeyi önledi!

36'Trabzonspor, sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

35'Pereira'nın açtığı ortada Okay Yokuşlu hava topu mücadelesinde faul yaptı.

34'Adanaspor çok tehlikeli geldi! Koman sağ kanattan çok etkili geldi ama araya Trabzonspor savunması girdi.

33'Joao Pereira sağ kanattan ortayı açtı Dame N'Doye etkisiz bir kafa vuruşu yaptı. Karacic çok rahat kurtardı.

32'Korner atışında ileri çıkan Renan, müsait pozisyonda kafa vuruşuyla Onur Kıvrak'ı mağlup etti ve maça eşitliği getirdi.

31'GOL! Adanaspor eşitlik sayısını yakaladı!

30'Adanaspor korner kazandı! Vinicius'un çevirdiği top kornere çıktı.

29'Deplasman ekibi bu dakikalarda sol kanattan ataklarını geliştiriyor. Sol bek Mas'ın daha çok ileri çıktığı göze çarpıyor.

28'Trabzonspor ikinci gol için baskılarını arttırdı...

27'Trabzonspor ikinci gole yaklaştı! Yusuf Yazıcı'nın çevirdiği topta N'Doye iyi vuramadı, pozisyonun devamında ise Rodallega'nın vuruşu dışarı çıktı.

26'Trabzonspor, sol taraftan serbest vuruş kazandı. Topun başında Yusuf ve Olcay var.

25'Yusuf Yazıcı, bu maçta daha çok sol çizgide görev yapıyor. Genç futbolcu, bu sezon 6 gol ve 10 asist ile oynuyor.

24'Trabzonspor, atak geliştirirken faul yaptı. Olcay Şahan'ın rakibine kontrolsüz girmesinin ardından maçın hakemi faul kararı verdi.

23'Durica tekrar sahaya döndü. Trabzonspor, kendi yarı sahasında top çeviriyor.

22'Trabzonspor'da Jan Durica sakatlık geçiriyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi sürüyor.

21'Sol tarafta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın orta şut karışımı vuruşu tam köşeye gitti ve Trabzonspor, deplasmanda 1-0 öne geçti.

20'GOL! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti!

19'Adanaspor sağ taraftan geldi. Atağa katılan Digao'nun ortasını Trabzonspor defansı karşıladı. Adanaspor atağı devam ediyor.

18'Tevfik'in kullandığı korner atışında Ramos yükselip kafayı vurdu ama top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

17'Adanaspor maçın en etkili pozisyonuna girdi! Yusuf'un kaybettiği topun ardından sağ tarafta müsait pozisyonuda Digao topa vurdu, savunmaya seken top kornere çıktı.

16'Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan açtığı etkili ortada Rodallega istediği gibi vuramadı.

15'Adanaspor'dan zorunlu bir oyuncu değişikliği. Sakatlanan Roni'nin yerine Cem Özdemir oyuna girdi.

14'Okay, ara pasıyla Joao Pereira'yı hareketlendirmek istedi ama pas çok hızlıydı ve dışarı çıktı.

13'Maç kaldığı yerden tekrar başladı. Top tekrar Trabzonspor'da

12'Adanasporlu futbolcular yedek kulübesine dönerek değişiklik işaretinde bulundular.

11'Adanaspor'da şimdi de Roni bir kez daha sakatlık yaşıyor. Roni acı içinde yerde kaldı. Oyuna devam edebilmesi zor gözüküyor.

10'Kaptığı topun ardından kontra atak ile çıkmaya çalışan Trabzonspor da top kaybı yaptı. Maçın ilk 10 dakikasında tehlikeli bir pozisyon olmadı.

9'Adanaspor şimdi çok futbolcuyla atak yapmaya çalışıyor. Ev sahibi ekip, Magaye ile topu buluşturmak istiyor ancak bu konuda başarılı olamıyor.

8'Roni, pozisyonun sonrasında sakatlık geçiriyor. Brezilyalı oyuncunun tedavisi saha kenarında devam ediliyor.

7'Adanaspor tehlikeli geldi. Sağ taraftan içeri giren Roni'nin içeri çevirdiği topu Trabzonspor defansı uzaklaştırdı.

6'Olcay Şahan, ara pasıyla Rodallega'yı hareketlendirmek istedi ama Adanaspor kalecisi Karacic daha hızlı davrandı ve topa sahip oldu.

5'Hugo Rodallega sağ köşeden içeri girdi. Rodallega, rakibin topa dokunduğunu düşünerek korner bekledi ve topa hareketlenmedi. Ancak hakem aut kararı verdi.

4'Karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım da çok sayıda top kaybı yapıyor.

3'Adanaspor'da ileride topla buluşan Magaye, kendini 4 Trabzonspor futbolcusu arasında buldu ve topu kaybetti.

2'Trabzonspor, Olcay Şahan ile sağ kanattan gelmeye çalıştı ancak Olcay, topu içeri çeviremedi. Adanaspor kale vuruşu kullanacak.

1'Maçın ilk dakikası Adanaspor yarı sahası içinde geçti. Trabzonspor maça baskılı başladı.

0'Ve maç başladı. Maça Trabzonspor başladı.