Güle güle demeliler!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, maç sonu performanslarını eleştirerek,dedi. Advocaat, gelecek sezon için yönetime bir rapor verip vermediğini ise şu sözlerle açıkladı: "Gelecek sezon için yapılması gereken çok şey var.Onlara güle güle demek zorundasınız. Sadece aldıkları para değil, kulüple gurur duymalı oyuncular. Mantalite böyle olmalı."