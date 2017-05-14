Güle güle demeliler!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Advocaat, maç sonu performanslarını eleştirerek, "Bugün ortada bir Fenerbahçe yoktu, bir takım yoktu. Antalyaspor bizden daha iyiydi. İyi skor almamız için herkesin fit olması gerek. Ligi ilk dörtte tamamlamak istiyoruz. Kazanmak istediğimiz bir kupa var"
dedi. Advocaat, gelecek sezon için yönetime bir rapor verip vermediğini ise şu sözlerle açıkladı: "Gelecek sezon için yapılması gereken çok şey var. Yönetim gitmesi gereken oyuncuları biliyor. Bunu bilmek de önemli. Burası büyük kulüp. Oynamak istemeyen ve yeterince iyi olmayan oyuncular var.
Onlara güle güle demek zorundasınız. Sadece aldıkları para değil, kulüple gurur duymalı oyuncular. Mantalite böyle olmalı."