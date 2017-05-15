Avrupa’yı gözden çıkardı

Futbol takımının ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadronun hayali içinde... "Yönetim eğer oyuncu satamazsa bedelsiz dışında kaliteli bir yıldız oyuncu alabilecek mi?" sorusu ise merak konusu... UEFA ile yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe geçen yıl 8.5 milyon Euro'ya Nani'yi satmış, 5 milyon Euro'ya Martin Skrtel'i almış ve kara geçmişti. Bu sezon öncesinde ise yönetim farklı bir politika izlemeyi düşünüyor.



BAŞKAN SÖZ VERDİ

UEFA anlaşması gereği öncelik bonservisi elinde olan oyuncularda. İkinci öncelik takas. Yönetim son çare bonservisle oyuncu alıp bu isimleri UEFA listesine bildirmeyecek. Yani Avrupa'yı gözden çıkaracak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu'nda transferlerin mayıs ayı içerisinde bitirileceğinin, 2018 Mayıs ayında ise genel kurulun önüne şampiyon takımın başkanı olarak geleceğinin sözünü vermişti. İşte kulüpte tüm adımlar bu doğrultuda atılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, haziran ayı içerisinde transferlerle birlikte stadı da doldurmak için hamleler yolda. Kombine satışı "20.yılda 20.şampiyonluk" sloganıyla yapılacak ve gelecek yıl, tüm tribün grupları statta olacak.