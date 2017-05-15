’da taraftarının üne taşlı !

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 00:49 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 00:50
Bursa’da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı!

’da taraftarının üne taşlı düzenlendi.

, spor maçının ardından taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu e taşlı düzenledi.

Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı.

Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti.

Polis, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa'nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.

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Bursa’da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı!
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