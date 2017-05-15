Bursa'da maç durdu

Giriş Tarihi: 15.5.2017 20:40Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 20:50
Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Bursaspor-Beşiktaş maçı yaklaşık 2.5-3 dakika kadar durdu. Beşiktaş 36. dakikada korner kullanırken sahaya yabancı madde atılınca hakem Bülent Yıldırım önce anons yaptırdı. ilk etapta meşale atılırken anonstan sonra korneri kullanmaya giden Quaresma'ya doğru bu kez su şişesi atılınca korner yine kullanılamadı. Bülent Yıldırım bu kez yardımcılarını yanına çağırdı. Yaklaşık 3 dakika duran maça yeniden devam edildi