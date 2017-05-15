Bursaspor-Beşiktaş (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puan hedeflerken, yeşil-beyazlılar ise, son haftalardaki kötü performansların ardından bu müsabakayı galibiyetle tamamlamak istiyor.



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STAT: Büyükşehir

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BURSASPOR: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic , Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş







AVANTAJINI YİTİRDİ

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.



SAVUNMADA SIKINTILI

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.



KART SINIRINDA 2 OYUNCU

Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.







ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.



BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 96. RANDEVUDA

- Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. - Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11'ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi.



- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.



- Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 3 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 46 maçta Beşiktaş 15, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bursaspor evinde 46 gol atıp, kalesinde 45 gol gördü.



- Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.



BURSA'NIN TARİHİ GALİBİYETİ

- Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.



- Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.



- Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.



- İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi.



Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.



- Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.



KAPILAR ERKEN AÇILDI

İstanbul'dan Bursaspor karşılaşmasını izlemek için 50 otobüslük kafile ile Bursa'ya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemeleri için erken saatlerde stat kapılarının açılmasıyla tribündeki yerlerini aldılar. Saat 17.30'da ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın kapıları Bursasporlu taraftarların girişine açıldı.



8 YILLIK TARAFTAR HASRETİ SONA ERDİ

Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2003-2004 sezonda yeşil-beyazlı takımın ligden düşmesi ile yaşanan olaylar nedeniyle tam 8 yıldır iki takım taraftarı birbirlerinin maçını izlemeye gidemiyordu. Bu yıl alınan karar sonrasında Bursaspor taraftarları İstanbul'a giderken, Beşiktaş taraftarları da Bursa'ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı tribünlerine alınan Beşiktaşlı taraftarlar için geniş bir emniyet bandı oluşturulması dikkat çekti.



5 BİN EMNİYET GÖREVLİSİ

Birinci derecede maç olarak görülen Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması için olağanüstü güvenlik alınması dikkat çekti. Stadyuma giren tüm araçlar, içeri giren basın mensupları dahil herkesin üzeri arandı. Bu arada karşılaşmada 800'ü özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 4 bin Bursa'dan, bin 100'ü ise çevre illerden olmak üzere toplam 5 bin 100 polis ve jandarma görev aldı. Böylece stadyumda kuş uçurtulmadı.



BEŞİKTAŞ 18.15'TE STADA GELDİ

Bursaspor karşılaşması için Uludağ Üniversitesi girişindeki Holiday İnn Otel'de kampa giren Beşiktaş kafilesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak saat 18.15'de Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı'na geldi. Cenk ve iki arkadaşı sahaya çıkarak zeminde inceleme yaptı.



15 BİN 500 BİLET SATILDI

Bursaspor'un son üç lig maçında hayal kırıklığı sonuçlar almasına karşın yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi bir hayli fazla oldu. Maçın başlamasına 1,5 saat kala satılan bilet sayısı 15 bin 500'ü geçerken, kombineler ve Beşiktaş Kulübüne verilen biletlerle bu sayı 27 bini geçti. Bu arada Başkent'ten gelen yeşil beyazlıların kardeş takımı Ankaragücü'nün Gecekondu tribünü taraftarları Teksas tribününden maçı izledi.



KÖTÜ TEZAHÜRATLARA İLGİNÇ ÖNLEMİ

İki takım taraftarları arasında tribünlerde kötü tezahüratların yapılması üzerine Bursaspor yetkilileri ilginç bir önlem buldu. Hangi taraftar grubu kötü tezahürat yaparken, stadyum hopörlerinden verilen müzik sesleri insan kulağını sağır edecek derecede yükseltilmesi dikkat çekti.







BURSASPOR ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında yaşanan terör olayları nedeniyle bir çok polisin şehit olması nedeniyle, Bursasporlu futbolcular sahaya ısınmaya, "BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ" yazılı pankartla çıktı. Beşiktaş tribünleri de bu pankartı alkışladı.



U21 MAÇI 1-1 SONUÇLANDI

Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan U 21 karşılaşması ise karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



ADNAN ÖRNEK'TEN DEĞİŞİK KADRO

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Adnan Örnek, 6-0'lık Çaykur Rizespor bozgunu sonrasında kadroda değişikliği tercih etti. Örnek, Erdem Öçgenç'i sağ beke, genç Ertuğrul Ersoy'u stopere çekerken Sinan Bakış ve Emre Taşdemir'i ilk onbirde sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Pablo Martin Batalla 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda, 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri tek tek okundu. Bursasporlu taraftarlar her isim sonrası burada diye bağrırırken, Beşiktaşlı taraftarlar ise alkışlarıyla destek destek verdiler ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek tezahürat yaptılar.



U19 TAKIMI KUPAYLA TUR ATTI

Geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan U 19 Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı tüm maçları kazanarak mutlu sona ulaşan Bursaspor U 19 takımı şeref turu attı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında U 19 Takımı Timsah Yürüyüşü ile şampiyonluğunu bir kez daha kutladı. Yeşil beyazlı gençler, gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası liginde temsil edecek.