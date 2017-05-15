Bursaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek, liderliğe yükselmesi, Bursaspor karşılaşmasını daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacakları bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp, tekrar zirve koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor… Fenerbahçe maçında Volkan'a yaptığı el hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca, Beşiktaş'taki tek eksik…
STAT: Büyükşehir
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
BURSASPOR: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic , Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş