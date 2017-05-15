'ı ağırlıyor

Giriş Tarihi: 15.5.2017 18:22 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 19:02
Bursaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor.

Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek, liderliğe yükselmesi, karşılaşmasını daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacakları bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp, tekrar zirve koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor… Fenerbahçe maçında Volkan'a yaptığı el hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca, 'taki tek eksik…

STAT: Büyükşehir
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

BURSASPOR: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic , Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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Bursaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor
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