Bursaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Başakşehir'in Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek, liderliğe yükselmesi, Bursaspor karşılaşmasını daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacakları bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp, tekrar zirve koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor… Fenerbahçe maçında Volkan'a yaptığı el hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan Talisca, Beşiktaş'taki tek eksik…

STAT: Büyükşehir

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BURSASPOR: Harun, Erdem, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Şamil, Jorquera, Sinan, Bilal, Emre, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic , Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş