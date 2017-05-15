Hasan Ali ile anlaşma tamam

Giriş Tarihi: 15.5.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 10:23
Hasan Ali ile anlaşma tamam

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın kulüpteki geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

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Hasan Ali ile anlaşma tamam
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