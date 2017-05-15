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Hasan Ali ile anlaşma tamam
Hasan Ali ile anlaşma tamam
Giriş Tarihi: 15.5.2017
10:07
Güncelleme Tarihi: 15.5.2017
10:23
Fenerbahçe'de
Hasan Ali Kaldırım'
ın kulüpteki geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.
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