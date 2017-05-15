Kartal hayata döndü: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde son 2 haftada birer beraberlik ve yenilgiyle 5 puan yitiren siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a konuk oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta yeşil-beyazlıları Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Şenol Güneş'in ekibi puanını 68'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'den zirveyi geri aldı.

KARTAL HAYATA DÖNDÜ!

FABRİ'DEN İNANILMAZ KURTARIŞ!

Bursaspor'un maçın 61. dakikasında öne geçme fırsatında kaleci Fabri gole izin vermedi. Kubilay Kanatsızkış, Fabri ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta İspanol eldiven gole izin vermedi.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Bu pozisyonun devamında gelişen Beşiktaş kontra atağında Oğuzhan Özyakup'un ceza sahasında yaptığı vuruşta bu kez kaleci Harun iyi bir kurtarışa imza attı.

CENK OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 63. dakikada gol için tüm riskleri göze aldı. Defanstan Atiba Hutchinson'u kenara alıp Cenk Tosun'u oyuna sürüp santrforu çiftleyen Güneş'in hamlesi etkisini çabuk gösterdi.





ABOUBAKAR'DAN HARİKA ASİST

Siyah-beyazlılar, 65. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Bursa'da 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın şık pasında gol vuruşunu yapan Cenk Tosun sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 6 maçlık sessizliğini bozan Cenk Tosun Süper Lig'deki gol sayısını da 18'e çıkarmış oldu.



SON SÖZÜ ABOUBAKAR SÖYLEDİ

Bursa'da son sözü 90+5. dakikada Aboubakar söyledi. Bursaspor savunmasının ileride yakalanmasını fırsata çeviren siyah-beyazlılarda Vincenk Aboubakar kaleci Harun Tekin'i geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi. Bu skor maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Şamil Çinaz, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Bilal Kısa, Emre Taşdemir, Sinan Bakış

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Aboubakar

Sarı Kartlar: Dk. 24 Bilal Kısa, Dk. 29 Sivok (Bursaspor), Dk. 45+5 Quaresma (Beşiktaş)







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada sağda kazanılan korner atışını kullanan Quaresma, topu ön direğe doğru gönderdi. O bölgeye iyi hareketlenen Hutchinson'ın kafa vuruşunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Beşiktaş ceza sahasının önünde serbest atış kullandı. Quaresma'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

34. dakikada Beşiktaş atağında, Quaresma sağ çaprazdan topa sert vurdu. Arka direkten kaleye yönelen topu Harun Tekin son anda tokatlayarak kornere çeldi.

35. dakikada Quaresma, korner kullanmak üzere sol köşeye yönelince sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Oyun yaklaşık 2 dakika durdu. Bursaspor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaması yönünde anons yapıldı. Anons sonrası da yabancı madde atılmaya devam edilince hakem Bülent Yıldırım, iki takım oyuncularını orta alana davet etti.

Bu sırada Bursaspor kalecisi Harun Tekin, kale arkası tribününe doğru giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 4 dakikalık duraksamanın ardından Quaresma'nın kullandığı köşe atışıyla oyun devam etti.

Stadın şeref tribününde de zaman zaman iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

39. dakikada Beşiktaş atağında, Marcello'nun kafa pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar'ın çaprazdan şutunda, top diğer direğin dibinden auta gitti.

İlk yarı golsüz tamamlandı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

18. dakikada sağda kazanılan korner atışını kullanan Quaresma, topu ön direğe doğru gönderdi. O bölgeye iyi hareketlenen Hutchinson'ın kafa vuruşunda, kaleye yönelen top savunmaya çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Beşiktaş ceza sahasının önünde serbest atış kullandı. Quaresma'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

34. dakikada Beşiktaş atağında, Quaresma sağ çaprazdan topa sert vurdu. Arka direkten kaleye yönelen topu Harun Tekin son anda tokatlayarak kornere çeldi.

35. dakikada Quaresma, korner kullanmak üzere sol köşeye yönelince sahaya yabancı maddeler atılmaya başlandı. Oyun yaklaşık 2 dakika durdu. Bursaspor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaması yönünde anons yapıldı. Anons sonrası da yabancı madde atılmaya devam edilince hakem Bülent Yıldırım, iki takım oyuncularını orta alana davet etti.

Bu sırada Bursaspor kalecisi Harun Tekin, kale arkası tribününe doğru giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 4 dakikalık duraksamanın ardından Quaresma'nın kullandığı köşe atışıyla oyun devam etti.

Stadın şeref tribününde de zaman zaman iki takım yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

39. dakikada Beşiktaş atağında, Marcello'nun kafa pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Aboubakar'ın çaprazdan şutunda, top diğer direğin dibinden auta gitti.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

KAPILAR ERKEN AÇILDI

İstanbul'dan Bursaspor karşılaşmasını izlemek için 50 otobüslük kafile ile Bursa'ya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemeleri için erken saatlerde stat kapılarının açılmasıyla tribündeki yerlerini aldılar. Saat 17.30'da ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın kapıları Bursasporlu taraftarların girişine açıldı.



8 YILLIK TARAFTAR HASRETİ SONA ERDİ

Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2003-2004 sezonda yeşil-beyazlı takımın ligden düşmesi ile yaşanan olaylar nedeniyle tam 8 yıldır iki takım taraftarı birbirlerinin maçını izlemeye gidemiyordu. Bu yıl alınan karar sonrasında Bursaspor taraftarları İstanbul'a giderken, Beşiktaş taraftarları da Bursa'ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı tribünlerine alınan Beşiktaşlı taraftarlar için geniş bir emniyet bandı oluşturulması dikkat çekti.







5 BİN EMNİYET GÖREVLİSİ

Birinci derecede maç olarak görülen Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması için olağanüstü güvenlik alınması dikkat çekti. Stadyuma giren tüm araçlar, içeri giren basın mensupları dahil herkesin üzeri arandı. Bu arada karşılaşmada 800'ü özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 4 bin Bursa'dan, bin 100'ü ise çevre illerden olmak üzere toplam 5 bin 100 polis ve jandarma görev aldı. Böylece stadyumda kuş uçurtulmadı.



BEŞİKTAŞ 18.15'TE STADA GELDİ

Bursaspor karşılaşması için Uludağ Üniversitesi girişindeki Holiday İnn Otel'de kampa giren Beşiktaş kafilesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak saat 18.15'de Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı'na geldi. Cenk ve iki arkadaşı sahaya çıkarak zeminde inceleme yaptı.



15 BİN 500 BİLET SATILDI

Bursaspor'un son üç lig maçında hayal kırıklığı sonuçlar almasına karşın yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi bir hayli fazla oldu. Maçın başlamasına 1,5 saat kala satılan bilet sayısı 15 bin 500'ü geçerken, kombineler ve Beşiktaş Kulübüne verilen biletlerle bu sayı 27 bini geçti. Bu arada Başkent'ten gelen yeşil beyazlıların kardeş takımı Ankaragücü'nün Gecekondu tribünü taraftarları Teksas tribününden maçı izledi.



KÖTÜ TEZAHÜRATLARA İLGİNÇ ÖNLEMİ

İki takım taraftarları arasında tribünlerde kötü tezahüratların yapılması üzerine Bursaspor yetkilileri ilginç bir önlem buldu. Hangi taraftar grubu kötü tezahürat yaparken, stadyum hopörlerinden verilen müzik sesleri insan kulağını sağır edecek derecede yükseltilmesi dikkat çekti.







BURSASPOR ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında yaşanan terör olayları nedeniyle bir çok polisin şehit olması nedeniyle, Bursasporlu futbolcular sahaya ısınmaya, "BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ" yazılı pankartla çıktı. Beşiktaş tribünleri de bu pankartı alkışladı.



U21 MAÇI 1-1 SONUÇLANDI

Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan U 21 karşılaşması ise karşılıklı atılan gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.







ADNAN ÖRNEK'TEN DEĞİŞİK KADRO

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Adnan Örnek, 6-0'lık Çaykur Rizespor bozgunu sonrasında kadroda değişikliği tercih etti. Örnek, Erdem Öçgenç'i sağ beke, genç Ertuğrul Ersoy'u stopere çekerken Sinan Bakış ve Emre Taşdemir'i ilk onbirde sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Pablo Martin Batalla 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.







15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda, 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri tek tek okundu. Bursasporlu taraftarlar her isim sonrası burada diye bağrırırken, Beşiktaşlı taraftarlar ise alkışlarıyla destek destek verdiler ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek tezahürat yaptılar.



U19 TAKIMI KUPAYLA TUR ATTI

Geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan U 19 Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı tüm maçları kazanarak mutlu sona ulaşan Bursaspor U 19 takımı şeref turu attı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında U 19 Takımı Timsah Yürüyüşü ile şampiyonluğunu bir kez daha kutladı. Yeşil beyazlı gençler, gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası liginde temsil edecek.