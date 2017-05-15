TFF 1. Lig'de son hafta alev alev!

Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı, Eskişehirspor ve Giresunspor'un ise play-off oynamayı garantilediği TFF 1. Lig'de, Göztepe, Boluspor ve Altınordu'dan ikisi daha play-off mücadelesi verecek.

Ligi ilk sırada bitirmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği TFF 1. Lig'de, bu iki ekip son haftada Sivas'ta şampiyonluk için sahaya çıkacak. Evkur Yeni Malatyaspor müsabakadan en az 1 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlayacak.

Bu iki ekibin takipçisi 56 puanlı Eskişehirspor'un ligi 3. sırada tamamlaması kesinleşirken, 4. durumda yer alan 53 puana sahip Giresunspor da play-off'ta Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

PLAY-OFF İÇİN 3 ADAY VAR

Ligde 5. sırada yer alan 52 puanlı Göztepe, 51 puanla 6. durumda bulunan Boluspor ve 50 puanla 7. olan Altınordu, son hafta öncesinde play-off iddiasını sürdürüyor. Göztepe'nin Denizlispor deplasmanında puan mücadelesi vereceği son haftada Boluspor, Manisaspor'u, Altınordu ise Eskişehirspor'u ağırlayacak.

OLASI PUAN EŞİTLİKLERİ

Son haftada Altınordu ile Boluspor arasındaki olası puan eşitliğinde Altınordu iki takımın sezon içindeki maçlarda gol averajında üstün olduğu için Boluspor'u geride bırakacak.

Altınordu, sezon sonunda Göztepe veya Giresunspor'la aynı puanda olması halinde rakiplerinin gerisinde kalacak.

Boluspor'un kazanması, Giresunspor, Göztepe ve Altınordu'nun ise 53 puana ulaşması halinde play-off dışında kalacak ekip Altınordu olacak.

Boluspor, Altınordu ve Ümraniyespor'un sezonu 51'er puanla kapatması durumunda play-off'ta Altınordu mücadele edecek.

DÜŞME HATTI

Lige daha önce veda eden Mersin İdmanyurdu'nun ardından düşecek 2 takım için 5 aday bulunuyor. 35'er puana sahip Adana Demirspor ile Samsunspor, 34'er puanlı Bandırmaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor ve 33 puanı bulunan Şanlıurfaspor, lige tutunma mücadelesini son haftaya taşıdı.

Adana Demirspor'un Mersin İdmanyurdu deplasmanında puan arayacağı son haftada Büyükşehir Gaziantepspor, Giresunspor'u, Şanlıurfaspor da Elazığspor'u ağırlayacak. Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren Samsunspor ile Bandırmaspor, Samsun'da karşılaşacak.

SON HAFTA PROGRAMI

Ligde 20 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacağı duyurulan son hafta maçlarının programı şöyle:

Boluspor-Manisaspor (Bolu Atatürk)

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor (Gaziantep)

Şanlıurfaspor-Elazığspor (Şanlıurfa GAP Arena)

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor (Mersin)

Samsunspor-Bandırmaspor (Samsun 19 Mayıs)

Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Altınordu-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

ÜNÜVAR: "SON HAFTA ÇOK FARKLI SONUÇLARA GEBE"

Spor yazarı Cevdet Ünüvar, TFF 1. Lig'de oynanacak 34. hafta müsabakalarının, geride kalan 33 haftaya bedel bir heyecana sahne olacağını söyledi.

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor'u tebrik eden Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 6 ve kümede kalmak için kıyasıya bir yarışın olduğunu belirtti.

Ünüvar, haftalardır play-off yarışında yer alan Ümraniyespor'un, son haftalardaki kötü performansıyla yarışın dışında kalmasını ligin zorluğuna örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Altınordu çıkışını sürdürerek umutlarını son haftaya taşıdı. İlk 6 dışında kalacak takımı gerçekten merak ediyorum. Düşme hattında da haftalardır inanılmaz bir yarış sürüyor. Şu anda en kötü durumda olan takım Şanlıurfaspor. Düşme hattının içine girdiler ve bu hafta sadece kendilerinin kazanması yetmiyor, rakiplerinin de puanlar kaybetmesi gerekiyor. Bu anlamda son hafta çok farklı sonuçlara gebe. Son haftada, 33 haftaya bedel bir heyecan yaşanacak."